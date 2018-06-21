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21 Haziran 2018 16:40

“2’nci Mirasımız Kudüs Uluslararası Ödüllü Karikatür Yarışması” başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği “Mirasımız Kudüs” ödüllü karikatür yarışmasının kayıtları başladı.

“2’nci Mirasımız Kudüs Uluslararası Ödüllü Karikatür Yarışması” başladı

21 Haziran 2018 16:40


Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin, Eyüpsultan Belediyesi iş birliği ile ikincisini düzenlediği; “Mirasımız Kudüs” ödüllü karikatür yarışmasının kayıtları başladı. Müslüman alemi için anlamı çok büyük olan Kudüs’ün, 1967 yılından bu yana İsrail işgali altında bulunması ve İsrail’in Kudüs’te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde sürekli olarak uyguladığı ayrımcı politikalar ve Mescid-i Aksâ özelinde gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat çekmek isteyen bu yarışma ile Kudüs meselesinin uluslararası boyuta taşıması amaçlanıyor.


Bu sebeple dünyanın her yerinden, kalbi Kudüs’te atan yetenekli kalemler bu anlamlı yarışamaya başvuru yapılabiliyor.



Yarışmaya başvuru şartları nedir?


“Mirasımız Kudüs” ana başlığı altında karikatüristler tarafından Kudüs şehri ile alakalı; insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesi yarışmanın birinci şartı olarak belirtiliyor.Yarışmaya katılım şartları arasında yaş sınırı bulunmuyor. Yarışmaya konu ile alakalı olmak şartı ile katılımcılar birden fazla karikatür gönderebiliyorlar. Çizim tekniği ile ilgili bir kural bulunmuyor.


Yarışmaya gönderilen karikatürün daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekiyor. Başruvular online olarak https://www.kuduscartoon.com/ adresinden, başvuru formu doldurularak yapılıyor.


Yarışmada Birincilik Ödülü 15 bin TL, İkincilik Ödülü 10 bin TL, Üçüncülük Ödülü 7 bin 500 TL, Mirasımız Derneği Özel Ödülü bin TL, Naci el-Ali Özel Ödülü bin TL, Necmettin Erbakan Özel Ödülü bin TL, 2’nci Abdulhamid Han Özel Ödülü bin TL, Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü bin TL olarak belirlendi.




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