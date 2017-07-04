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04 Temmuz 2017 12:37

“3- 4 yaşına kadar göz muayenesi önemli"

Dr.

“3- 4 yaşına kadar göz muayenesi önemli

04 Temmuz 2017 12:37

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Simge Altan, Göz tembelliği-Ambliyopi ile ilgili açıklamada bulundu. Altan, Yunanca “donuk göz” anlamına gelen Ambliyopi’nin çocukluğun erken döneminde sağlıklı görme gelişiminin sağlanamaması durumu olduğunu belirtti.


Op. Simge Altan, “Görme doğuştan itibaren beynin öğrendiği bir yetenektir, gelişimi bebeklik çağında başlar. En kritik an ilk 6 ay olmakla birlikte görme gelişimi ilkokulun ilk yılları (7-8 yaş) boyunca devam eder. Doğumsal veya sonradan ortaya çıkan bazı göz bozukluklarında; katarakt, şaşılık, yüksek göz bozukluğu. vs gibi iki göz arasındaki numara farkı veya ışığın retinaya düşmesini engelleyen herhangi bir nedene bağlı olarak; görsel uyarının beyne iletilmesinde kusur olarak gözün sağlıklı görme gelişimine engel olur. Ve göz tembelliği; ambliyopi gelişir. Bir göz iyi görürken diğeri aynı kalitede göremez. " dedi.


Ambliyopi hastalığında erken teşhisin önemli olduğuna vurgu yapan Op. Simge Altan," Ambliyopi genelde tek gözde görülür. Göz tembelliğinin önlenmesi ve binoküler (her iki gözün birlikte kullanılması) görmenin sağlanması özellikle ilk iki senede kritik önem taşımaktadır. O nedenle tüm çocuklar, 3- 4 yaşına kadar göz muayenesinden geçmelidirler. Erken başlanan tedavi ile daha iyi sonuçlar alınabilir, görme daha iyi seviyelere çıkarılır ve iki göz arasındaki fark azaltılır. Dokuz yaşlarında görme kendi gelişimini tamamlayacağı için bu zamandan sonra yapılacak tüm tedavi girişimleri görmeyi çok fazla değiştirmeyecektir" ifadelerini kullandı.


Son olarak önerilerde bulunan Altan, "Ambliyopi hastalarının hayatı boyunca sağlıklı olan gözünü iyi korunmaları çok önemlidir. Bu göz hastalanır veya travmaya maruz kalırsa görme büyük riske girer. Özellikle ailesinde göz tembelliği olanların, 3 yaşından önce göz doktoru tarafından tam bir göz muayenesi olması şarttır. Ancak hiçbir şikâyet ya da risk faktörü olmasa da herkesin 3-4 yaşlarında göz doktoru tarafından göz muayenesi gereklidir" diye konuştu.




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