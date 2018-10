3. Beylikdüzü Cz Festivali Dolunay Obruk ile final yaptı

Beylikdüzü Caz Festivali'nin son gününün konuğu Dolunay Obruk, müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Caz severleri bir araya getiren festivalde BAKSM'yi dolduran İstanbullular, keyifli bir akşam geçirdi. Dolunay Obruk'a; saksafonda Gürtuğ Gök, piyanoda Baturay Yarkın, basta Berker Şahin, davulda Burak Cihangirli eşlik etti. Konserin sonunda, müzisyenler hem seslendirdikleri parçalarla hem de sahne performanslarıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 'sü düzenlenen Caz Festivali, BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'ndeki muhteşem bir kapanış konseriyle sona erdi. Festivalin son gününde BAKSM'de müzikseverlerle buluşan Dolunay Obruk, kendi tabiriyle ‘tuttuğunu caza çeviren' grubuyla dinleyicilere cazın en eğlenceli halini sundu. Klasik Türk Müziği'nden rock'a uzanan geniş yelpazedeki farklı müzik türlerini caz tarzında yorumlayan müzisyenler, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Konserin sonunda sanatçılara ve Beylikdüzü Caz'ın Koordinatörü Seren Akyoldaş'a plaket ve çiçek takdiminde bulunan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivalin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

Konser, ‘Caz Nerelere Gidebilir'in Yanıtı Gibiydi

Beylikdüzü Caz Festivali'nin kapanış konserinde Dolunay Obruk, İstanbullular'a muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konserde, sözü ve müziği kendisine ait şarkıların yanı sıra Klasik Caz Müziği, Klasik Türk Müziği ve türküleri de caz formatında başarıyla yorumlayan Obruk, sempatik sahne şovuyla da dinleyiciler tarafından çok beğenildi. Obruk, adeta ‘Caz nerelere gidebilir?'sorusunun cevabını verdiği konserine ‘Don't get around much anymore' adlı klasik caz parçasıyla başladı. Sırasıyla “İstanbul Kafası, Fever / Katibim, Özledim, Alıştırıyorum, Aşık Olmak İstemem, I get a kick, İnsan hep mi gider, Bakkal, Düğün, Kalamış ve Dondurmam Blues” adlı parçaları başarıyla yorumlayan Obruk, ünlü rock grubu ‘Duman' tarafından seslendirilen ‘Eski Köprünün Altında' adlı parçayı da caz tarzında seslendirdi.

Obruk; “Sanat Aklı Özgürleştirir”

Konserde ‘Sanat normal insanın ne işine yarar?' sorusunu dinleyicilere yönelten Obruk, “Bence dinleyici ve izleyici için sanat, iyileştirici, aklı özgürleştirici, çok değerli bir unsur Dolayısıyla sanatsız olmuyor. Beden sağlığımızı sporla koruyorsak akıl sağlığımızı da sanatla koruyoruz” dedi. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, Caz Festivali'ne emek veren herkese teşekkür eden Obruk, “İyi ki geldik, sizlerle buluştuğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştu.