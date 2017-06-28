3. Beylikdüzü klasik konserleri 3 Temmuz’da başlıyor

Klasik müziğin evrensel ve geleneksel müzikle olan dostluğunu vurgulayacak konserlerde Tolga Salman-Çellistanbul performansı, 3 tenorla “Ay Işığı Şarkıları” ve “Bin Efsanedir Anadolu” gala gösterisi ile Beylikdüzü sakinleri nezih yaz akşamları yaşayacak.

Bu seneki konsepti klasik müzik ve dansın birlikteliği olan 3. Beylikdüzü Klasik Günleri, 3-8 Temmuz tarihleri arasında Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle’nin yaptığı konserler, 3 Temmuz akşamı “Ay Işığı Şarkıları” ile başlayacak. Aykut Çınar, Şenol Talınlı ve Ayhan Uştuk’tan oluşan 3 Tenor Grubu’na piyanoda Esra Poyrazoğlu Alpan eşlik edecek. Konserde aryalar, napolitenler ve türkülerin yanı sıra bir de klasik müzikle hip hop dansı buluşması olacak.

“Bin Efsanedir Anadolu” ile gala konseri

6 Temmuz Perşembe “Vadideki Tango” konseriyle devam edecek olan Beylikdüzü Klasik Günleri, Türkiye’nin önemli çello topluluklarından biri olan Cellistanbul, piyanist Orçun Orçunsel ve solist olarak Bandeneon’da Tolga Salman’ı ağırlayacak. Tangonun romantik ve coşkulu dünyasına Yaşam Vadisi’ndeki izleyicileri davet edecek olan konserde bir de tango gösterisi olacak. Beylikdüzü Klasik’in bu seneki galasında 8 Temmuz Cumartesi ‘Bin Efsanedir Anadolu’ isimli gösteri sahnelenecek. İzleyenleri bağrında nice efsaneyi barındıran Anadolu topraklarında hem efsanelerle, hem türkülerle hem de dansla dolu bir yolculuğa çıkaracak konserde Şef Cem’i Can Deliorman yönetimindeki Bahçeşehir Üniversitesi Orkestrası, çok bilinen türküleri seslendirecek. Orkestraya Esra Çetiner Tural (soprano), Seçil Eyilikeder (mezzosoprano), Barış Yanç (tenor ve Engin Suna (bas) eşlik edecek.

Bu sene gündüz etkinlikleri de olacak

Beylikdüzü Klasik’in bu seneki en önemli yeniliklerinden biri de gündüz etkinlikleri olacak. Bu yenilik ile Beylikdüzü’nde bir hafta boyunca klasik müzik etkinlikleri aralıksız devam edecek. Sadece kadınların davetli olduğu müzikli bir oyun olan ilk etkinlik ‘Klasik Beş Çayı’, 4 Temmuz’da yine Yaşam Vadisi’nde sahnelenecek. 5 Temmuz saat 17.00’de ise sadece çocuklar için bir eğitim etkinliği olan ‘Sihirli Saklambaç’ isimli müzikli oyun sahnelenecek. Dünyanın en önemli bestecilerden biri olan Mozart’ın çocukluğu ile buluşacak olan çocuklar, bestecinin hayatı ve eserleri hakkında eğlenceli bir hikaye dinleyecekler. ‘Müzik Ruhun Gıdasıdır’ mottosu ile Beylikdüzü sakinlerinin birdenbire karşısına çıkacak ezgileri ile Beylikdüzü Klasik, müzikseverlere muhteşem bir program yaşatacak.