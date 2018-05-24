3 bin 500 liseli mezuniyet iftarında buluştu

İftar öncesi, okul birincisi olan öğrenciler, mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede eğitim gören tüm lise son sınıf öğrencilerini mezuniyet iftarında buluşturdu. İftara dakikalar kala öğrenciler Küçükköy Stadı’nı doldurdu. Üniversite sınavı öncesi gençlere moral amacıyla düzenlenen iftar programına 3 bin 500 öğrenci katıldı. İftar öncesi okul birincisi öğrenciler okullarının mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı. İftar Programı drone ile havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincini paylaştı. Başkan Usta, birincilerle birlikte kütüğe isimleri çaktı. Gençler kendileri için düzenlenen tasavvuf konserinde moral buldu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı.

Bir arada yapılan iftarların Ramazan’ın bolluk ve bereketini paylaşmak açısından önemli olduğunu belirten Başkan Hasan Tahsin Usta,” Lise son sınıf öğrencilerimizle önce fotoğraf hatıralarımız oldu, sonrasında tüm lise öğrencilerimizle beraber 3 bin 500 öğrencimizle birlikte bu akşam iftar sofrasında aileleriyle beraber bir araya geldik. Tabii ki gençlerimizin 12 yıl boyunca, eğitimleri boyunca yaşadıkları anılarını ve yorgunlarını bir kenara bırakıp dostları ile Ramazan’ı ruhuna uygun bir şekilde onları bir iftar sofrasını buluşturduk. Kaynaşma kültürünü burada birlikte yaşamak onların bu Ramazan kültürünü gelecek nesillere taşıma açısından da önemli. Aileleriyle birlikte olunca çok güzel bir ortam oluşuyor. Ramazan’ın bolluğu ve bereketi onları daha mutlu eder” dedi. Başkan Hasan Tahsin Usta, liseyi birincilikle bitiren öğrencilere Bosna Hersek gezisi hediye etti.