3 bin öğrenci mezuniyetlerini Boğaz turuyla kutladı

Öğrenciler bir yandan liseden mezun olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasına karşı oruçlarını açtı.

Öğrenciler liseden mezun olmalarını Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Boğaz turuyla kutladı. Arnavutköy İskelesi’nden kalkan teknede Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da yaklaşık 3 bin öğrenciyi yalnız bırakmadı. Öğrenciler tur sayesinde bir yandan liseden mezun olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasını seyretti. Ezan’ın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açan öğrenciler İstanbul Boğazı’nın hayran bırakan manzarasına karşı fotoğraflar çekildi. Başkan Baltacı da mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerle bol bol sohbet etti. Boğaz turu Arnavutköy İskelesi’nde sona ererken, tura katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Mezun olan öğrencilerimizle farklı bir etkinlik gerçekleştirelim istedik”

Lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin Boğaz turuyla keyifli bir gün geçirdiğini ifade eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Tüm karne alan öğrencilerimize iyi tatiller ve gelecek eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Mezun olan öğrencilerimizle farklı bir ortamda bir etkinlik gerçekleştirelim istedik. Malum lise hemen peşinden üniversite hayatı farklı bir evreye geçiyorlar. Lise unutulmayacak anıları olan eğitimin bir bölümü o yüzden bu işi taçlandıralım dedik” ifadelerini kullandı.

“İlk defa böyle bir şey yapıyoruz okulda mutluyuz”

Boğaz manzarasına karşı mezuniyetlerini kutladıklarını ifade eden Ayşegül Topçu, “İlk defa böyle bir şey yapıyoruz okulda mutluyuz. Deniz mavi çok güzel, Boğaz’da iftar yapmak da çok güzel” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Furkan Özdemir de, “Arkadaşlarımla beraberim Boğaz’a karşı iftar güzel. Arnavutköy Belediyesi sadece Boğaz gezisi değil, Ankara, Bursa olsun başka yerlere de götürdü. Sınıfı geçtik, ben sınıfı geçtiğime dua ediyorum“ dedi.