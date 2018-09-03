Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 09:42

3 büyükler 13 hafta sonra aynı hafta puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig’de haftayı puan kayıpları yaşayarak kaptan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de 13 hafta sonra tekrar aynı hafta rakiplerine puan verdi.

3 büyükler 13 hafta sonra aynı hafta puan kaybetti

03 Eylül 2018 09:42


2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftası 3 büyükler diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için iyi geçmedi. 3 takım da taraftarlarını bu haftada üzdü. İlk olarak Fenerbahçe, cumartesi günü evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakada 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.



Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda puanlar bıraktı


Yine cumartesi Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda Alanyaspor’u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçta bordo-mavililere 4-0 yenildi. Beşiktaş ise Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Babel’in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Diafra Sakho’nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı.



13 hafta sona yine aynı anda kaybettiler


Bu haftayı puan kaybederek kapatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı senaryoyu en son geçtiğimiz sezon yaşadı. 2017-2018 sezonunda Süper Lig’in 26. haftasında da 3 takım puan kayıpları yaşadı. O hafta Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu’nda karşılaşmış ve derbi 0-0 sona ermişti. Aynı hafta Beşiktaş da Medipol Başakşehir’e 1-0 yenildi. Böylece 3 takımda 13 hafta sonra Süper Lig’de puan kaybı yaşamış oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç