3 büyüklerde kadro revizyonu

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelelerini tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonun da aynı hafta göz önüne alındığında kadrolarında yaptıkları büyük revizyon dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşı'yı 4-1, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 ve Fenerbahçe de Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'in 5. haftasını kayıpsız geçti. Üç büyükler, 2016-2017 sezonunun 5. haftası göz önüne alındığında ilk 11'lerinde yaptıkları büyük revizyon dikkat çekti.

Galatasaray'da 9 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun 5. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, o mücadeleye Muslera, Chedjou, Hakan, Carole, Sabri, Yasin, Selçuk, Sneijder, Bruma, Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok ilk 11'iyle çıktı. Bu sezon cuma akşamı oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ise o kadrodan sadece Muslera ve Eren ilk 11'de kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu

Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 10'a çıkaran Beşiktaş, 2 sezon önce bu haftada oynanan Galatasaray karşılaşmasında; Fabri, Tosic, Marcelo, Gökhan, Caner, Quaresma, Olcay, Atiba, Oğuzhan, Gökhan İnler ve Cenk Tosun 11'iyle mücadele etti. Siyah-beyazlı ekipte bu hafta oynanan lig karşılaşmasında o kadrodan Gökhan, Caner, Quaresma ve Oğuzhan forma şansı buldu.

Fenerbahçe'de 2 isim

Bu sezona yeni yönetim ve yeni başkan ile giren Fenerbahçe, dün akşam oynanan mücadelede Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunun 5. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. O mücadelede Fenerbahçe sahaya; Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Weil, Skrtel, Mehmet, Josef, Ozan, Volkan Şen, Lens ve Emenike 11'iyle çıkarken bu hafta oynanan karşılaşmada o kadrodan sadece Mehmet Topal ve Skrtel kendine ilk 11'de yer buldu.