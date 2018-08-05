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05 Ağustos 2018 14:13

3 büyüklerden dostluk turnuvası

Türkiye’nin 3 üç büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın U21 takımları Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen Dostluk Turnuvası’nda karşı karşıya geldi.

3 büyüklerden dostluk turnuvası

05 Ağustos 2018 14:13


Galatasaray Futbol Akademisi’nin ev sahipliğini yaptığı U21 Dostluk Turnuvası, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların daveti üzerine düzenlenen turnuvada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın U21 takımları 45’er dakikalık maçlarda karşı karşı geldi.


Günün ilk mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Her iki takımın da güzel bir performans ortaya koyduğu maçta takımlar gol sevinci yaşayamadı ve maç 0-0 tamamlandı. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin mücadele ettiği günün ikinci maçında sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Günün son müsabakasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.


Turnuva sonunda Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen barbeküyle birlikte sahada oluşan dostluk ortamı, saha dışında da devam etti.




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