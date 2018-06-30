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30 Haziran 2018 15:17

3. havalimanı kulesi Türk bayrağı renklerine büründü

İstanbul yeni havalimanının ödüllü kulesi ve pisti, 29 Ekim’de yapılacak açılış öncesinde Türk bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.

3. havalimanı kulesi Türk bayrağı renklerine büründü

30 Haziran 2018 15:17

Dünyanın en büyüğü olacak havalimanının yüzde 92’si tamamlanırken, son hali gece görüntülendi.


Açılışına 120 gün kala İstanbul yeni havalimanının ödüllü kulesi Türk bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Yeni havalimanının açılışıyla ilgili artık geri sayım başlarken, havalimanının yüzde 92’si de tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği havalimanı, açılışına 120 gün kala gece görüntülendi. Dev terminal, pist ve kulenin son hali dikkat çekti. 21 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının iniş yaptığı, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki bir numaralı pistin gece aydınlatması yapıldı.




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