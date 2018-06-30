3. havalimanı kulesi Türk bayrağı renklerine büründü

Dünyanın en büyüğü olacak havalimanının yüzde 92’si tamamlanırken, son hali gece görüntülendi.

Açılışına 120 gün kala İstanbul yeni havalimanının ödüllü kulesi Türk bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Yeni havalimanının açılışıyla ilgili artık geri sayım başlarken, havalimanının yüzde 92’si de tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği havalimanı, açılışına 120 gün kala gece görüntülendi. Dev terminal, pist ve kulenin son hali dikkat çekti. 21 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının iniş yaptığı, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki bir numaralı pistin gece aydınlatması yapıldı.