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29 Mayıs 2018 10:36

3. Havalimanı pistinde ilk uçuş

29 Ekim’de açılması planlanan 3.

3. Havalimanı pistinde ilk uçuş

29 Mayıs 2018 10:36

Havalimanı’nda ilk uçuş gerçekleşti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait Cessna Citation XLS tipi test uçağı, pistte kalibrasyon uçuşu yaptı.


Yüzde 90.5’i tamamlanan ve 29 Ekim’de ilk etabı açılması planlanan 3. Havalimanı’na ilk kez bir uçuş gerçekleştirildi. DHMİ’nin Cessna Sitation XLS tipi test uçağı, seyrüsefer testi için yapımı yeni tamamlanan 3 bin 750 metre uzunluğundaki pist üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi. Piste teker koymayarak pas geçen uçak, seyrüsefer cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı, pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.




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