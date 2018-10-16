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3. Kıtalararası Gençşiir İstanbul Festivali Büyükçekmece'de gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi, “3.

Kıtalararası Gençşiir İstanbul Festivali”ne ev sahipliği yaparken, Nazım Hikmet Şiirleri festivale damgasını vurdu.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kolombiya, Brezilya ve Türkiye'den katılan genç şairler Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen festivale katıldı.


Festivale Nazım Hikmet damgası


Festivale katılan yabancı uyruklu gençler doğa ve çevre temalı şiirler okurken Türk gençleri ise çoğunlukla ünlü şair Nazım Hikmet'in şiirlerini okudu. Batıköy Rotary Kulübü'nün Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği etkinliğe çok sayıda şiir sever Büyükçekmeceli katıldı.


Başkan Akgün'e teşekkür ettiler


Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Funda Maral ile şiir festivali bitiminde Büyükçekmece Belediyesi Dünya Kostümleri Müzesi'ni gezen gençler, farklı kültürlere tanıklık ettiklerini söyleyerek bu özel günü kendilerine yaşattığı için Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.

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