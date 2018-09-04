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04 Eylül 2018 18:17

3. köprü yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da 3.

3. köprü yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

04 Eylül 2018 18:17

köprü yolunda kireç taşıyan seyir halindeki tır, otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Boğazköy mevkisinde meydana geldi. Otoyolda seyreden kireç yüklü tır, 34 RE 7871 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle tır yan yatarken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve otomobildeki diğer kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.




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