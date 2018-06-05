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05 Haziran 2018 10:22

3 köprü yolunda kaza yapan tır sürücüsü, ekipleri zor anlar yaşattı

Başakşehir 3.

3 köprü yolunda kaza yapan tır sürücüsü, ekipleri zor anlar yaşattı

05 Haziran 2018 10:22

Köprü yolunda kaza yapan tır sürücüsü, eline bıçak alarak yardım ekiplerini tehdit etti. Polisin tır sürücüsünü ikna çabası sürüyor.


Edinilen bilgilere göre Başakşehir’de 3. köprü yolunda kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak toprak alana saplandı. Kazadan sonra olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ancak eline bıçak alan tır sürücüsü, yardım ekiplerine tehdit ederek kazaya müdahale etmelerini engelledi. Olay yerindeki polis ekiplerinin tır sürücüsünü ikna çabası sürüyor.




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