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20 Kasım 2017 14:08

3 milyonluk vurgun yapan akraba kapkaç çetesi çökertildi

3 milyonluk vurgun yapan 5 kişiden oluşan akraba kapkaç çetesi çökertildi.

3 milyonluk vurgun yapan akraba kapkaç çetesi çökertildi

20 Kasım 2017 14:08

Kapkaç çetesinin vatandaşların para dolu çantalarını alarak kayıplara karıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İstanbul’da 14 tane suça karıştığı belirlenen 5 kişiden oluşan akraba kapkaç çetesi polis ekiplerinin çalışması sonucu çökertildi. İstanbul’da çeşitli ilçelerin tapu dairesi müdürlüklerinde ve banka şubelerinin önünde para çeken vatandaşları gözleyerek yaklaşık 3 milyon lira elde eden çete, Kağıthane’de gerçekleştirilen operasyonla 16 Kasım’da yakalandı. En son Arnavutköy Tapu dairesinde gezinirken polis ekiplerinin hareketlerinden şüphelendiği çete üyeleri, polislerden kaçtı. Araçlarıyla kaçmaya çalışan çete üyeleri kaçarken polis aracına da çarptı. Kovalamaca sonrası Kağıthane’de çete üyelerinini önünü kesen polis ekipleri cezaevi firarisi olduğu belirlenen E.Ş ve M.M, A. M, H. M, M. Z’yi göz altına aldı. Çok sayıda kapkaç olayına karışan çetenin nasıl çalıştığı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çetenin bir üyesi belirledikleri kişinin çantasını çalarken araç içinde bekleyen üyeler kapkaç yapan kişinin yanlarına gelmesiyle araçla olay yerinden kaçıyor. Görüntülerde çantası çalınan vatandaşın kapkaç yapan kişinin arkasından uzun süre koştuğu, kapkaççının ise araca binerek kayıplara karıştığı görülüyor. Öte yandan çete üyeleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına da tepki gösterdi.




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