Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 19:00

3 yıldır kayıp oğullarını Esra Erol’da buldular

Havva-Hurşit çifti, 3 yıldır kayıp olan oğlu Muhammed’i Esra Erol’da buldu.

3 yıldır kayıp oğullarını Esra Erol’da buldular

04 Mayıs 2018 19:00

Gözyaşlarına boğulan acılı anne kısa zamanda oğlunun bulunmasına şaşırarak Esra Erol’a hem dua, hem de teşekkür etti.


Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol yeni formatıyla kayıpları bulmaya ve ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.


Esra Erol’da programına katılan Havva-Hurşit çifti 3 yıldır kayıp oğlu Muhamed’i arıyordu. Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına seyirci olarak katılan Muhammed’i televizyonda gören acılı aile Esra Erol’a başvurdu. Seyirci olarak katıldığı programın görüntülerinin yayınlandığı o esnada Esra Erol, 3 yıldır kayıp olan oğullarının bulunduğunu ifade etti.


Gözyaşları içinde Esra Erol’a sarılan anne Havva Hanım, "Bu kadar kısa zamanda bulunacağını hiç beklemiyordum, Allah ne muradın varsa versin" diyerek başarılı sunucuya teşekkürlerini iletti.


Esra Erol “En kısa zamanda sizi oğlunuzla bir araya getireceğim, söz veriyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
24
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    24°C
  • Pazar
    Sisli
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç