3 yıldır kayıp oğullarını Esra Erol’da buldular

Gözyaşlarına boğulan acılı anne kısa zamanda oğlunun bulunmasına şaşırarak Esra Erol’a hem dua, hem de teşekkür etti.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol yeni formatıyla kayıpları bulmaya ve ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Esra Erol’da programına katılan Havva-Hurşit çifti 3 yıldır kayıp oğlu Muhamed’i arıyordu. Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına seyirci olarak katılan Muhammed’i televizyonda gören acılı aile Esra Erol’a başvurdu. Seyirci olarak katıldığı programın görüntülerinin yayınlandığı o esnada Esra Erol, 3 yıldır kayıp olan oğullarının bulunduğunu ifade etti.

Gözyaşları içinde Esra Erol’a sarılan anne Havva Hanım, "Bu kadar kısa zamanda bulunacağını hiç beklemiyordum, Allah ne muradın varsa versin" diyerek başarılı sunucuya teşekkürlerini iletti.

Esra Erol “En kısa zamanda sizi oğlunuzla bir araya getireceğim, söz veriyorum” dedi.