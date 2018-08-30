30 Ağustos Zafer Bayram’ı Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı

Klasik araçların yer aldığı korteje katılan binlerce kişi, ellerinde dev Türk bayraklarıyla etkinlik alanına yürüdü.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Beylikdüzü Belediyesi Barış ve Sevgi Buluşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda görkemli bir kutlamayla başladı. Zafer Bayramı’nda oluşturulan kortej, Beylikdüzü Pazar Alanı’ndan başlayarak Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda son buldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte korteje katılırken klasik otomobil sahipleri, spor kulüpleri, dernekler, ilçe protokolü ve binlerce ilçe sakini kortejde yer aldı.

Yürüyüşte barış ve sevgi mesajları verildi. Etkinlik öncesi vatandaşlar klasik araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktası olan Zafer Bayramı’nın sevinçle kutlandığı festivalin ilk gününde saatler 21.15’i gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen ismi Tuğba Yurt sahne aldı. En sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Yurt, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

“30 Ağustos’u biz barışla ve sevgiyle buluştuğumuz gün olarak görüyoruz”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Beylikdüzü’nde farklı anlamlarda kutlandığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir ulusun İstiklal Mücadelesinin sonuç günü. Büyük bir zaferle bağımsızlığına kavuştuğu gün. Çok az rastlanır bir örnek. Atatürk bu zaferden sonra hem ulusuna hem de bütün dünyaya barış diledi. Yurtta barış dünyada barış dedi. Dolayısıyla biz bu günü aynı zamanda barışla ve sevgiyle buluştuğumuz gün olarak görüyoruz. Bugün hem bayramımızı kutluyoruz, hem de Beylikdüzü’nün festivalini düğününü sevgi buluşmaları gününü kutluyoruz. Bu anlamlı günde böyle bir buluşma anlamlı bir keyif. Umuyorum bu ülkenin bir daha hiçbir zaman istiklal mücadelesi vermek zorunda kalmaz. İnşallah barışı ve sevgiyı her gün doya doya yaşarız” dedi.

Ailesiyle birlikte 30 Ağustos’u kutladıklarını söyleyen Zeynep Kazan, “Çok güzel bir duygu. Türk olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Birkaç senedir burada oturuyoruz. Çok güzel bir etkinlik ve Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu. İsmail Kazan ise, “30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemize hayırlı olsun. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize de Allah’tan şifa diliyorum. Biz gerçekten bu vatanı zor aldık. Zorla mücadele ederek aldık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de alamayacaklar vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.