Yılı kutlamaları kapsamında İstanbul çok renkli ve anlamlı bir organizasyonun ev sahipliği yaptı. 100 adet klasik otomobil İstanbul Park Formula 1 pistinde zafer turu attı. Klasik otomobillerin zafer turu havadan görüntülendi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin düzenlediği etkinliğe 100’ün üzerinde klasik araç katıldı. yılı, 5 buçuk kilometrelik Formula 1 pistinde oluşturulan “Zafer Konvoyu” ile kutlandı. Formula 1 pistinde atılan turdan sonra klasik araçlar sahil yolu güzergahında Bağdat Caddesi üzerinden geçerek kutlama konvoyunu Kadıköy’de sonlandıracaklar.

Formula pistindeki zafer turu havadan görüntülendi

100 klasik aracın katıldığı İstanbul Park Formula 1 pistinde zafer turu havadan görüntülendi. 5 buçuk kilometrelik pistte 3 tur atan araçlar renkli görüntüler oluşturdu. Klasik araç sahibi Kadir Yiğit Akdil, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bugün bu coşkuyu beraber kutluyoruz. Bütün İstanbul halkı klasik otomobilleriyle bizlere eşlik etmektedirler. Bugün Formula 1 pistinden Maltepe’ye oradan da Kadıköy’e gideceğiz. Tüm klasik seferleri çağırıyoruz” dedi.

51 model askeri cipiyle piste gelen Levent Akbaz ise, “İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak her yıl önemli günlerde toplanıyoruz arkadaşlarla. Bugün de pistte zafer geçişi yapacağız. Biz de kendi aracımızla geldik. 51 model araç çocuklarla birlikte zaferimizi yaşıyoruz” şeklinde konuştu.