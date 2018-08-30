30 Ağustos Zaferi, telsizlerle tüm dünyaya anlatıldı

yıldönümünde farklı bir kutlama gerçekleştiren Tüm Telsiz Amatörleri Derneği, telsizlerle dünyaya büyük zaferi anlattı. Etkinlikte dünyanın dört bir yanından çağrıya yanıt veren yüzlerce kişiye destansı mücadelenin önemini anlatan mesajlar gönderildi.

Yıllar önce yazılan destansı mücadelenin hediyesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 96. yıldönümünde ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Büyükçekmece Belediyesi ve Tüm Telsiz Amatörleri Derneği (TAMAD), yıldönümünde çok farklı bir etkinliğe imza attı. Büyükçekmece Belediyesi ve TAMAD işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, telsiz iletişimi ve Mors haberleşmesi aracılığıyla tüm dünya ülkeleri ile çevrime girilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve zafere giden tarihi süreç anlatıldı.

Dünyanın ilgisini çekti

TAMAD Başkanı Fatih İncimek ve dernek üyesi 10 telsiz kullanıcısının, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Arapça gibi dillerde, dünyanın farklı bölgelerinde telsiz kullanıcılarına anlattıkları 30 Ağustos Zaferi gün boyu sürdü. Büyükçekmece Kültürpark’tan gerçekleştirilen telsiz yayına dünyanın pek çok ülkesinden telsiz kullanıcıları ilgi gösterdi.

TAMAD üyeleri olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirten Dernek Üyesi İbrahim Gürsoy, “Radyo amatörlerin kesintisiz iletişimle ilgili teknolojinin geliştirilmesi, bununla ilgili eğitimlerin verilmesi, STK, belediye ve kurumlarla iş birliği içinde olası afetlerde de onlara destek olmak için kesintisiz haberleşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili de bugün tüm dünya ile iletişime geçiyoruz. Onları bugünden haberdar edip tarihimizi anlatıyoruz. Antenlerimizi kendimiz yaparız. Oturup sıfırdan telsiz yapıyoruz, gençlerle bilgilerimizi paylaşıyoruz. Birinin imal ettiğini kullanan değil, biz üreten olacağız. Gelecek nesillerimizde bunları yapacak zihin yapısına sahip olsun istiyoruz, bunun için çabalıyoruz" dedi.