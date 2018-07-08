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08 Temmuz 2018 17:59

30 milyon lira değerindeki kaçak sigaralar imha edildi

İstanbul polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirilen 30 milyon lira değerindeki alkol, tütün ve sigaralar imha edildi.

30 milyon lira değerindeki kaçak sigaralar imha edildi

08 Temmuz 2018 17:59


İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 5 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonda 11 tır alkol, sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan kaçak tütün ve sigaralar, kamyona yüklenerek Tuzla’da bulunan geri dönüşüm alanına getirildi. Karton kolilerin içinde bulunan sigaralar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, polis ve zabıta ekipleri ile belediye görevlileri tarafından iş makineleri yardımıyla imha edildi.


Kaçak malların imha edilme anı ise kamera ile kaydedildi.




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