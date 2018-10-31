31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü Kutlamaları” ve “Karadeniz Madalyası” töreni gerçekleşti

Dr. Mehmet Emin Birpınar “31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü Kutlamaları” ve “Karadeniz Madalyası” törenine katıldı. Tören konuşma yapan Bakan Yardımcısı Birpınar: “Türkiye'de AVM'lerin kasalarında verilen poşetlerin sayısı yıllık 45 milyarı buldu” dedi.

Şile'de gerçekleşen “31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü Kutlamaları” ve “Karadeniz Madalyası” törenine Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin temsilcileri katıldı. Karadeniz'de karadan, gemilerden ve atmosferden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla konuşmalar yapıldı. Konuşmaların yapıldığı törende Dr. Mehmet Emin Birpınar, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile katılımcı ülkelerinin temsilcilere yer aldı.

Program sonunda temsilcilerden “Karadeniz Madalyası” Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Levent BAT'ın kendisine takdim edildi.

Törende konuşan Dr. Mehmet Emin Birpınar: “Hem Karadeniz'in hem de Akdeniz'in kirliliğine karşı korunma noktasında buna karşı burası hap olarak, merkez olarak İstanbul hep devam edecek. Bir yerde olan kirlilik diğerine hızlı bir şekilde gidiyor. Sadece o değil aslında dünyanın her hangi bir noktasında meydana gelen kirliliğin diğer denizlere ulaşması çok hızlı oluyor” dedi.

“60 tane yönetmeliği Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirdik”

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar: “Siz bizim insanımıza vize koyabilirsiniz. Avrupa'ya girerken ama bizim oluşturacağımız kirliğe karşı koyamazsınız. Havayı, suyu, toprağı kirlettiğimiz zaman çok kısa sürede oraya, size gelebilir. Dolayısıyla bu noktalarda siyasi düşünmeyin. Şuana kadar 60 tane yönetmeliği Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirdik” şeklinde konuştu.

Boğazdan geçen gemiler hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Birpınar: “Sayılarında da inanılmaz artış var. O dönemde 900 bin kişi şimdi 20 milyonlara gelmiş. Her yıl ortalama 8 tane ciddi kazanın olduğu bir boğazdan bahsediyoruz. Bunun alternatiflerini üretmemiz gerekiyor. Bu şehir UNESCO'nun koruması altında bir yer” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de AVM'lerin kasalarında verilen poşetlerin sayısı yıllık 45 milyarı buldu”

Denizlerin kirliliği yüzde 80'ni kara kaynaklı olduğunu söyleyen Birpınar: “Şuanda dünyada Avrupa kıtasının yüzey alanı kadar okyanuslarda plastik var. Bunlar bir süre sonra dalgalarda özellikle poşetler noktasında çok fazla kirlilik oluşuyor. Sadece Türkiye'de AVM'lerin kasalarında verilen poşetlerin sayısı yıllık 45 milyarı buldu. Manav ve diğer yerlerdekilerle poşetin toplamda 100 milyarı buldu. Maalesef her yıl Türkiye tarafında doğaya gönderiliyor. Buna dünya genelinde baktığımız zamanda bunları hesap edin. Bunlar bir süre sonra bu plastikler uçarak denizlere gidiyor. Denizlerde birikmeye başlıyor. Bunlarda denizlerde dalgaların etkisiyle çok küçük parçalara bölünüyor. Bunu da balıklar yiyor. Yem zannediyor. Balık yiyince de besin zinciri ile insanlara geçmeye başlıyor. Ve birçok hastalığı sebebi plastiklerin olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.