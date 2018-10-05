32 bin kişi ESBİM'le iş buldu

Merkez, 4 yılda 32 bin kişiyi işe yerleştirdi.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ilçede işçi ve işverinin buluşma adresi oldu. Merkez, Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından birisi olan istihdama Esenyurt'ta önemli ölçüde katkı sunuyor. 4 yıl önce kurulan ESBİM, Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar için iş sahibi olmaları yönünde önemli bir yer tutarken işverenlerin de aradıkları elemana kolayca ulaşmasını sağlıyor. ESBİM aracılığıyla işe yerleşen işçilerin büyük bir çoğunluğunu mavi yakalılar oluştururken nitelikli eleman istihdamı da sağlanıyor. Bu güne kadar merkez sayesinde 32 bin kişiye iş bulunurken 26 bin işçi mevcut işini sürdürüyor. İşe yerleşenlerin yüzde 60'ı bayan elemanlardan oluşurken yüzde 10 civarında da engelli istihdamı sağlandı.

7-8 bin talep var

ESBİM yetkilileri Esenryurt'ta irili ufaklı 2 bin, bölgede ise 5 bin civarında işletme olduğunu belirterek, “İşverenlerin yoğun bir teveccühüyle karşı karşıyayız. Profosyonel yaklaşımımız işçi arayan işverenlerin beğenisini kazanıyor. Şu anda işverenlerin 7-8 bin eleman talebi mevcut" dedi. Merkezde günde işveren ve işçinin buluştuğu 10 civarında mülakat gerçekleştiğini ifade eden yetkililer, “Merkezimize iş arayanlar başvuruyor. İşverenler de aradıkları işçilerin niteliklerini ve sayısını bize bildiriyor. Bizim yaptığımız eşleştirmeler sonucu merkezimizde yapılan mülakatlarda işçi ve işveren bir araya geliyor. İşveren uygun gördüğü işçileri işe alıyor. Şu ana kadar merkezimizde 3000'inin üzerinde mülakat gerçekleştirildi. Bu mülakatlara toplam 57 bin kişi katıldı.Merkezimiz sadece Esenyurtlulara değil tüm vatandaşlara açık" diye konuştu.

ESBİM yetkilileri işe giren vatandaşları ilk gün yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak araçlarla kendilerini iş yerine götürdüklerini söyledi.