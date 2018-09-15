32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası sona erdi

Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi. Türkiye şampiyonayı takım halinde birinci sırada tamamladı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliğinde Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası tamamlandı. Kıran kırana geçen final müsabakaları sonucunda Türkiye Erkeklerde 3 altın, 6 gümüş, 10 bronz madalya kazandı. Millier, kadınlarda ise 3 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. Toplamda 31 madalya kazanan ay-yıldızlılar turnuvayı takım halinde birinci sırada tamamladı. Takımlar sıralamasında Hindistan ikinci, İngiltere üçüncü oldu.

Erkeklerde 60 kiloda Ümit Tepeli,69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler altın madalya, 49 kiloda Muhammet Taha Kaçar, 52 kiloda Barış Arıcı, 64 kiloda Muhammet Gültekin, 75 kiloda İhsan Erdoğan, 81 kiloda Bayram Malkan, +91 kiloda Mücahit İlyas gümüş madalya, 49 kiloda Ramazan Özdoğanlı, 56 kiloda Ali İhsan Alagaş, 60 kiloda Ahmet Otçu, 64 kiloda Cengiz Uyumaz, 69 kiloda Ramazan Esen, 75 kiloda Birol Aygün ve Hayri Utku Erdoğan, 81 kiloda Enver Aydoğan, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda Yunus Kemal Şen bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu,75 kiloda Busenaz Sürmeneli ve+81 kiloda da Şennur Demir altın,48 kiloda Ayşe Çağırır,60 kiloda Esra Yıldız, 64 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Selma Karakoyun gümüş,

48 kiloda Melek Yamak, 54 kiloda Rabia Oruçoğlu, 57 kiloda Dilşah Kurt, 64 kiloda İrem Akın ve 81 kiloda Elif Güneri bronz madalya aldı.