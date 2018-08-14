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14 Ağustos 2018 15:03

350 Esenyurtlu ESBİM’le 3’üncü Havalimanı’nda işbaşı yapacak

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 3’üncü Havalimanı’nda faaliyet gösteren çeşitli firmalarda çalışmak üzere 350 kişiye istihdam sağladı.

350 Esenyurtlu ESBİM’le 3’üncü Havalimanı’nda işbaşı yapacak

14 Ağustos 2018 15:03


ESBİM, Esenyurt ve çevre ilçelerdeki vatandaşların istihdam kapısı oldu. ESBİM, 4 sene içerisinde 32 bin kişiye iş bulurken işçi ve işveren arasında köprü olmaya devam ediyor. Ekim ayında faaliyete geçecek dünyanın en büyük havalimanları arasında kendine yer bulan 3’üncü Havalimanı’nda faaliyet gösteren çok sayıda şirketin işçi alımı için aracılık yapması için başvurduğu kaynaklardan birisi de ESBİM oldu. ESBİM, şirketlerden gelen iş pozisyonları için Esenyurt’ta yaşayan işçi adayları ve işvereni bir araya getirdi. Yapılan mülakatlar sonucunda şartları uygun olan 350 vatandaş, 3’üncü Havalimanı’nda faaliyete geçecek şirketler tarafından işe alındı. 350 kişi 3’üncü Havalimanı’nın Ekim ayında faaliyete geçmesiyle iş başı yapacak. İşe alınan vatandaşların ağırlıklı olarak, temizlik görevlisi, aşçılık gibi pozisyonlarda çalışacağı bildirildi.



7 binden fazla işçi talebi var


Esenyurt’ta irili ufaklı 2 bin, bölgede ise 5 bin civarında işletme olduğunu belirten ESBİM yetkilileri, işverenlerin yoğun bir teveccühüyle karşı karşıya olduklarını, profesyonel yaklaşımlarının çalışan arayan işverenlerin beğenisini kazandıklarını söylediler. Hali hazırda işverenlerin 7 binden fazla işçi talebi olduğunu ifade eden yetkililer, bu istihdamı karşılamak için çalışmalarının davam ettiğini ifade ettiler.


ESBİM merkezinde günlük olarak işveren ve işçi adaylarının buluştuğu 10 civarında mülakat yapılıyor. İş arayanların başvuruda bulunduğu merkezde, işçi talebinde bulunan işverenlerin bildirdiği sayı ve niteliklere göre mülakatlar yapılarak istihdam sağlanıyor.




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