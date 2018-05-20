37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından okuyucu ile yazarı buluşturmak amacıyla 1983 yılında Ankara’da başlatılan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın 37’ncisi bugün ziyaretçilere açıldı. İslam tarihi ile ilgili eserler, inanç, ibadet, ahlakla ilgili eserler ile kültür, sanat ve edebiyat eserleri gibi birbirinden farklı türde kitapların alıcılarıyla buluştuğu fuara ilgi yoğundu. Fuarda 400 kitap evi, 100 bine yakın eser 263 stantta kitapseverlerle buluşacak. Bu yılki fuar açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’ de katıldı.

“Kitap yayınlanmasında dünyada 11. sıradayız“

Türkiye’nin artık kendi telif eserlerini dünyaya tanıtmaya başladığını dile getiren İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Sultanahmet, Ayasofya ve ikisinin arasında bu meydanda kendine çok yakışan bir faaliyetle iç içe. Yerimiz çok dar. Ziyaretçilerimiz çok yoğun. İnşallah hem yeri ile hem de ziyaret rahatlığıyla daha güzel mekanlarda bundan sonra ki faaliyetler devam eder. Tabi yazılı metin, görsel medya ve sosyal medya karşısında sanki gerilemiş gibi görünüyor olsa da aslında kitaba dair güzel şeyler de olmuyor değil. Türkiye dünyada ekonomik gelişmişlik sırası itibariyle 17. sırada ama basılı eser ve kitap yayınlanmasında dünyada 11. sıradayız. Geçen yıl 64 bin civarında yeni eser yayınlanmış. Türkiye artık kendi sınırlarını aşıp, kendi telif eserlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Yaklaşık 600 civarında yazarımızın eserleri, başka dillere çevrilmek üzere telif anlaşması yapıldı. Bu yeterli değil belki ama sevindirici bir gelişme. Türkiye bu anlamda da kabuğunu kırıyor. Dünya kendini fikri, edebi ve estetik alanda da anlatmaya başlıyor“ diye konuştu.

Görsel medyanın yazılı medyaya oranla daha önde olduğu bir dönemde böyle bir fuarın çok önemli olduğunu belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Diyanet Vakfı’nın ilk 1983 yılında başlatmış olduğu Sultanahmet Kitap Fuarı olarak başladı. Başlangıcı çok güzel ama herhalde güzel olması gereken aslında devamı. Beyazıt’ da da bu yıl malum Beyazıt Meydanı’nın çalışmaları var. Beyazıt Meydanımızın ilk projeleri çok değerli hocamız Turgut Cansever tarafından 1960’lı yıllarda projelendirilmiş. Güzel şehircilik adına örnek bir yer olarak başlanmış. Daha sonraki süreçte yapılan projeler ile Turgut Cansever hocamızın projesi örtüştü, örtüşmedi tartışması devam etti. O tartışma esnasında da biz dedik ki taraflar bir araya gelsin, ortayı bulsun. Şehircilik adına, şehir meydanı adına Turgut hocamızın eseri en azından korunsun. Dolayısıyla orada bir gecikme oldu. İnşallah kısa bir zamanda taraflar bu işi bir ortasını bularak çözmüş olacaklar ve Beyazıt Meydanı’nda biz tekrar eski güzelliğiyle ve yenilenmiş haliyle tekrar vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Basın Birliğimizin fuarın orada ilk başladığı dönemdeki ihtişamı yok diye bu yıl buraya aldık. Burada inşallah ilk ihtişamına yeniden kavuşur. Diyanet Vakfımızın kültürle ilgili çalışmada ki mücadelesi takdire şayan. Günümüzde görsel medyanın çok ağırlık kazandığı, yazılı kültürel eserlerin biraz ikinci plana itildiği bir dönemde böyle bir fuarın okuyucuyla yazarların buluşması, kitapların buluşması ve ondan daha önemlisi yeni neslimizin kitaba ısındırılması çok daha önemli diye düşünüyorum. İnşallah bunun için hep beraber gayret edeceğiz. Bu emek inanıyorum ki gelecek nesilleri kültürle buluşma adına önümüzdeki dönemlerde meyvelerini verecektir “ dedi.

Fuar 10 Haziran’a kadar Ayasofya Meydanı’nda ziyaretçilere açık olacak.