37'inci Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nda Beylikdüzü Belediyesi de yerini alıyor

Bu yıl ki ana teması “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” olan 37'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Fuara Batı İstanbul Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek kapsamlı bir organizasyonla katılacak olan Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl da zengin içeriği ile kitapseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, Beylikdüzü Belediyesi Web TV kanalı da canlı yayında Pelin Batu sunumuyla birbirinden değerli isimleri konuk edecek.

37'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Bu yıl ki ana teması “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” olan fuarın Onur Yazarı ise Selim İleri. Dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinin düzenleneceği fuara, Beylikdüzü Belediyesi de Batı İstanbul Vakfı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir programla katılacak. Yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda,Beylikdüzü Belediyesi Web TV kanalı da canlı yayında olacak.Yayınlar, fuar merkezinin 12 NO'lu salonunda yer alan Beylikdüzü Belediyesi standında gerçekleşecek.

Pelin Batu'nun sunumuyla gerçekleşecek ve birbirinden değerli isimlerin katılacağı yayınların ilk konuğu 10 Kasım Cumartesi saat 14:00'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Birçok yazar ve önemli isimlerin katılacağı söyleşilerin ilk gün konukları 10 Kasım Cumartesi günü Ekrem İmamoğlu'nun ardından; Doğan Hızlan ve Sinan Meydan,11 Kasım Pazar günü; İpek Çalışlar, Bülent Ünal, Nilgün Bodur ve Mine Soysal olacak.Fuarın ikinci haftasında gerçekleşecek yayınlarda Batu'nun konukları arasında ise,17 Kasım Cumartesi günü;Ahmet Ümit, Karin Karakaşlı, Nedret Güvenç ve İsmail Saymaz 18 Kasım Pazar günü ise; İnci Aral,Mario Levi ve Kutlukhan Perkeryer alacak.

Aynı zamanda TÜYAP'ta bir de Sanat Fuarı gerçekleşecek ve Beylikdüzü Belediyesi bu alanda da iddiasını ortaya koyacak. “ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı”na geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği Uluslararası Resim Çalıştaylarından derlediği özel koleksiyonuyla katılacak olan Beylikdüzü Belediyesi, birbirinden değerli eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 18 Kasım Pazar akşamı ise 19.00'da sona erecek.