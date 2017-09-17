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17 Eylül 2017 17:01

39 genç kıza toplu kına gecesinde kınaları yakıldı

Arnavutköy Belediyesi, ilçede bir hafta sonra evlenecek olan 39 genç kıza toplu kına gecesi organize etti.

39 genç kıza toplu kına gecesinde kınaları yakıldı

17 Eylül 2017 17:01

Aileleri ve yakınlarıyla birlikte kına gecesine katılan gelinlik kızlar, yöresel oyunlar ve çiftetelli müzikleri eşliğinde doyasıya eğlendi. Kına türküleri eşliğinde kınaların yakıldığı esnada ise bazı gelin adayları gözyaşlarını tutamadı.


İlçedeki vatandaşa her alanda hizmet sunan Arnavutköy Belediyesi, bir hafta sonra dünya evine girecek olan 39 genç kıza toplu kına gecesi organize etti. Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda bir araya gelen 39 gelinlik kız, çalan oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi. Kına türkülerinin de söylendiği etkinlikte 39 genç kıza kınaları yakıldı. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı etkinlikte bazı gelin adayları gözyaşlarını tutamadı. Bu gün kınası yakılan gelin adayları önümüzdeki hafta da Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen toplu nikah töreniyle de dünya evine girecek.


“Toplu kına bu kadar güzel olduysa nikahı düşünemiyorum”


Çok mutlu olduğunu belirten gelin adayı Esma Düldar, “Çok heyecanlıyım. Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı’ya bizi ailesi gibi karşıladığı için çok teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilenen ekibe de çok teşekkür ediyorum, çok sıcak kanlılar. 3 Eylül’de yapılacak olan toplu nikah törenimizi de sabırsızlıkla bekliyorum. Toplu kına bu kadar güzel olduysa nikahı düşünemiyorum” diye konuştu.


“Toplu nikah törenimizi sabırsızlıkla bekliyorum”


Ceylan Öz isimli gelin adayı ise “Çok mutluyum. Bizim için böyle bir organizasyon düzenledikleri için Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı’ya çok teşekkür ediyoruz. Makyajımızı saçımızı çok güzel yaptılar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Düğünümüzü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.




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