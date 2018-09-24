3.Beylikdüzü Caz Festivali başlıyor

Beylikdüzü Caz Festivali, 26-30 Eylül tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) gerçekleşecek. Caz müziğinin en sevilen sanatçılarının ağırlanacağı Beylikdüzü'nde, unutulmaz bir müzik şöleni yaşanacak. Beylikdüzü Caz'ın sanatçıları ‘Hakan Toker, Şirin Soysal, Bilal Karaman ve Manouche A La Turca Grubu, Neşet Ruacan, Şenova Ülker, CanSu Aslan ve Dolunay Obruk' beş gün boyunca cazın en güzel melodilerini İstanbullular için seslendirecek.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Beylikdüzü Caz Festivali, bu yıl 26-30 Eylül tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, saat 20.00'da yapılacak. Beylikdüzü Caz etkinliğinde caz müziğinin duayen sanatçıları ve en başarılı yorumcuları sahne alacak. 26 Eylül Çarşamba günü başlayacak festivalin açılış konserinde piyanoda Hakan Toker, kontrbasta Volkan Topakoğlu ve bateride Ekin Cengizkan'dan oluşan ‘Toker Trio' Grubu dinleyicilere muhteşem bir konser verecek.

Cazın En Sevilen Melodileri Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde

27 Eylül Perşembe, Türk caz dünyasının önde gelen vokalist ve şarkı yazarlarından Şirin Soysal, seslendireceği birbirinden güzel parçalarla İstanbullular'a unutulmaz bir gece yaşatacak. Bir Şeyler Var, Mutlu Melankolik ve Ziyaret albümleriyle cazseverlerin gönlünde taht kuran genç sanatçıya, davulda Erdem Göymen, gitarda Eylül Biçer, kontrbasta Baran Say, piyanoda Barış Büyükyıldırım eşlik edecek. 28 Eylül Cuma akşamı ise caz gitarın dünya çapındaki ismi Bilal Karaman ve grubunun vereceği ‘‘Manouche A La Turca' konserinde, caz müziği ile Türk Müziği melodileri aynı sahnede buluşacak. Konserde, genç ve deneyimli caz gitaristi Bilal Karaman'a; gitarlarda Mehmet Mutlu ve Özgün Bora, kontrbasta Baran Say eşlik edecek. Konsere; solist Canan Duran, keman sanatçısı Muhammed Yıldırır, tar sanatçısı Nevcivan Özel de konuk olarak katılacak.

Cazın Duayenleri Beylikdüzü'ne Geliyor

29 Eylül Cumartesi, Neşet Ruacan, Şenova Ülker band feat. CanSu Aslan konseri ile cazın duayenleri, müzikseverlerle buluşacak. Cazın duayen sanatçıları Neşet Ruacan ve Şenova Ülker'e; davulda Deniz Dündar, kontrbasta Anıl Deniz eşlik edecek. Değerli müzisyenlere, vokalde Nardis Caz Vokal Yarışması'nda aldığı birincilikle Finlandiya'da Türkiye'yi temsil eden genç yorumcu CanSu Aslan eşlik edecek. Beylikdüzü Caz'ın finalini ise genç ve yetenekli caz vokalisti Dolunay Obruk yapacak. 30 Eylül Pazar akşamı gerçekleşecek konserde Obruk'a; saksafonda Gürtuğ Gök, piyanoda Baturay Yarkın, basta Eren Turgut, drumsta Burak Cihangirli eşlik edecek. Sanatçı, seslendireceği parçalarla İstanbullular'a unutulmaz bir gece yaşatacak.

“Cazın Melodileri Bu Yıl BAKSM'de”

Cazın en başarılı, en sevilen isimlerini Beylikdüzü'nde üçüncü kez ağırlayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İki senedir Yaşam Vadisi'nin büyülü atmosferinde dinleyicilerle buluşan Beylikdüzü Caz Günleri, bu yıl ilk kez Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Caz müziğinin en güzel melodilerinin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yankılanacağı bu muhteşem müzik şölenine tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” diye konuştu.