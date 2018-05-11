3’üncü Gaziosmanpaşa Bilim, Sanat, Spor ve Gençlik festivali başladı

Öğrencilerin birçok projeyle katıldığı festivalde 3 gencin ürettiği uzaktan kumandalı tank dikkat çekerken şölen yerini andıran festival alanı havadan görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği Bilim, Sanat, Spor ve Gençlik Festivali’nin açılışı yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi’nde düzenlenen festivalin açılışına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sporcular ve çok sayıda genç katıldı. Etkinlikler kapsamında bilim festivalinin gerçekleştiği alanda gençlerin ürettiği birbirinden ilginç projeler dikkat çekti. 3 gencin TÜBİTAK desteğiyle ürettikleri tank ilgi topladı. Geliştirdikleri yazılım üzerinden tankı yönlendiren gençler, festivalde ilgi odağı oldu. Bilimsel çalışmalarının sergilendiği alandaki elektrikle çalışan arabayı da vatandaşlar dikkatle inceledi.

Festival alanı havadan görüntülendi

Belediye bahçesine kurulan spor alanlarında ise kimi öğrenciler ok atışları yaparken kimileri de Başkan Usta’nın başlama atışını yapmasıyla basketbol oynadı. Sanat etkinlikleri kapsamında ise öğrenciler müzik dinletileri sundu, resimlerini sergiledi. Öğrenciler festivalde bilimsel faaliyetlerle üretmenin keyfinin yaşarken spor ve sanat faaliyetleriyle de doyasıya eğlendi. Çok sayıda öğrencinin bulunduğu festival alanı ise havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde şölen yerini andıran festival alanı ve alanda karate yapan çocuklar dikkat çekti.

“Ürettikleri uzaktan kumandalı tanklar gerçekten muhteşem”

Öğrencilerin üreten bir yandan da sanatsal faaliyetlere katılan bireyler olmasının önemli olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gençlerimiz her alanda spor etkinliklerini ve yarışmaları sergileyecekler. 4 gün boyunca değişik okullardan öğrencilerimiz yeteneklerini ortaya koyarak ödül alacak noktaya kadar kendilerini taşıyorlar. Bilim fuarımızdaki gençlerimizin ortaya koyduğu eserler gerçekten muhteşem. Özellikle yeteneklerini ötesine geçerek özellikle 15 Temmuz’da masum insanlara kurşun sıkan o hainlere karşı kendi ürettikleri uzaktan kumandalı tanklar gerçekten muhteşem” ifadelerini kullandı.

“Kendi yazmış olduğum android programla çalışıyor”

Ürettikleri tankı geliştirerek daha büyük projelere imza atmak istediklerini dile getiren Mertcan Özyurt, “ İnsansız uzaktan kumandalı tank, 4,5 ay süren uğraşlar sonunda yaptık. 3 arkadaş birlikte yaptık kendi yazmış olduğum android programla çalışıyor. Şu an içinde dört adet motor var. Daha büyük motorlar kullanarak daha hızlı, güvenli hale getirebiliriz. Şu an destek alıyoruz TÜBİTAK sayesinde daha fazla destek verilirse daha iyi yerlere gelebiliriz” dedi.

Gençlik Festivali’nde spor alanında, basketbol, voleybol, tekvando, karate, masa tenisi, badminton, kick boks, güreş, okçuluk ve muay thai müsabakalarında milli sporcular ile amatör sporcular beraber yarışıyor. Sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli oyunlar gençler tarafından sahnelenirken, halk oyunları, resim sergileri, seramik boyama çalışmaları, tezhip ve ebru yapılıyor. Bilim alanında genç kaşiflerin yarıştığı bilimsel yarışmalar düzenleniyor. Oyunlarda ve yarışmalarda dereceye giren gençlere kupa ve madalya ile ödüllendiriliyor.