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31 Ağustos 2018 11:24

3’üncü Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri’yle geçmişin izlerini, Müzeyyen Senar’la geleceğe taşıyacak.

3’üncü Kadıköy Plak Günleri başlıyor

31 Ağustos 2018 11:24

8-9 Eylül tarihlerinde 2 gün sürecek Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleşecek.


Taş plaklar, kasetten, CD’ye, MP3’ten, dijital müzik platformlarına doğru yol alan müzik endüstrisinin görkemli başlangıcı oldu. Müzik formları ve türleri değişse de müzikseverlerin gönlündeki yerini korudu. Kadıköy Belediyesi geçen 2 yılda olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un önemli plakçılarını plakseverlerle bir araya getiriyor. Plak müdavimlerinin buluşacağı Kadıköy Plak Günleri’nde plak stantlarının yanı sıra plakla ilgili söyleşiler, imza günü ve konserler olacak.



Müzeyyen Senar’ın 1967 model arabası da plak günlerinde


Kadıköy Plak Günleri’nin 2016 yılında düzenlenen ilk etkinliğinde Zeki Müren ve Neşet Ertaş, 2017 yılında düzenlenen ikinci etkinliğinde ise Fikret Kızılok anılmıştı. Plak günleri bu yıl 2015 yılında hayatını kaybeden Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşını kutlayacak. Müzeyyen Senar plaklarının döneceği etkinlik alanında, Senar’ın 1967 model Anadol marka arabası ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer alacak.



Baba Zula konseri ile son bulacak


Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi toplayan Kadıköy Plak Günleri’ni yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl da ziyaretçi akınına uğraması beklenen Plak Günlerinde, taş plaklar, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türleri için düzenlenecek oturumlarda dönecek. Ayrıca radyocu Gülşah Güray ve Kanat Atkaya “Radyocular Plakları Anlatıyor” söyleşisinde plak dünyasına dair bilgilerini paylaşacak.Etkinlikte her iki gün de konserle sonlanacak. 8 Eylül Cumartesi 20:00’de ‘Gözyaşı Çetesi’; 9 Eylül Pazar günü ise Baba Zula konser verecek.




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