3’üncü köprü yolundaki kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara İstikameti Boğazköy mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, İrfan Çakır’ın kullandığı 34 GS 9975 plastik ham madde yüklü kamyon seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çoktan kamyon emniyet şeridinde park halindeki Mahfuz Bingöl yönetimindeki 34 RE 7871 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Yahya Dinlemez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, oğlu Fatih Dinlemez ise sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralı otomobil sürücüsü Mahfuz Bingöl ise ambulansta tedavi edildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Dinlemez de sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tek şeritten trafik akışının sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonucu trafik normale döndü.