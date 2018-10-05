3'üncü Türk Dünyası Belgesel Festivali başladı

Türk Dünyası 3'üncü Uluslararası Belgesel Film Festivali, düzenlenen törenin ardından Kuzey Kıbrıs Filmleri afiş sergisinin açılışıyla başladı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından düzenlenen Türk Dünyası 3'üncü Uluslararası Belgesel Film Festivali, proje ortaklarından İstanbul Üniversitesinde başladı. 8 ülke 8 şehir 1 festival sloganıyla hayata geçirilen projede öğrenci ve profesyonel kategorisinde finalist olmaya hak kazanmış filmlerin gösterimleri İstanbul Üniversitesinde İletişim Fakültesi Konferans Salonunda başladı. Fakülte Dekanı Prof. Dr Ergun Yolcu ve Türkmen yönetmen Hocakulu Narliyev, festival direktörü Okay Karacan, festival jüri üyeleri Mehmet Çam ve Ahmet Yeşiltepe, festival danışmanı İrfan Çiftçi, Agah Efendi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erdoğdu, TDGF Başkanı Menderes Demir ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden katılan sanatçıların ve davetlilerin katılımlarıyla gerçekleşen kurdele kesimi sonrası KKTC Yakın Doğu Üniversitesinin hazırladığı Kuzey Kıbrıs Filmleri afiş sergisinin açılışıyla başladı.

Açılışın ardından festivalin direktörü Okay Karacan moderatörlüğünde Ahmet Yeşiltepe, Mehmet Çam ve İrfan Çiftçi'nin katılımıyla Teknoloji Sinemayı Dönüştürürken Yeni Kuşak Ne Yapıyor? paneli gerçekleştirilirken, panelde katılımcıların kişisel tecrübelerinin yanı sıra Türk dünyası arasındaki iş birliğinin arttırılması, yeni kuşak belgeselcilerin farklı bakış açıları, teknoloji gelişiminin belgeselcilik ve sinema üzerindeki etkisi gibi konular konuşuldu.

Ardından festival etkinlikleri kapsamında 8 ülkede çekilen Türk Ana filmi gösterildi. Yapılan bilgilendirmede bu yıl öğrenci ve profesyonel kategoride toplamda 140 belgesel yarışırken, iki kategoride de 12 film finalist ilan edildi. 6 Ekim'de gerçekleşecek galada 12 finalist arasından ilk 3'e girenlere ödülleri takdim edilecek.

'Cengiz Aytmatov Onur Ödülü' verilecek

İlk 3 ödüllerinin yanı sıra, festival bu yıl Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yılı olduğu için belgesel finalistlerine Türk Dünyası Cengiz Aytmatov Onur Ödülü de verecek. Ödülü Aytmatov'un oğlu Askar'ın takdim edecekği açıklanırken, Türk Dünyası 3'üncü Uluslararası Belgesel Film Festivali gala ve ödül töreni 6 Ekim 2018'de İstanbul Üniversitesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Etkinlik, Türkiye'de çok sayıda ulusal ve yerel kanalının yanı sıra uluslararası Türk Dünyası televizyonlarından da canlı yayınlanacağı belirtildi.