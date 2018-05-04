3’üncü Uluslararası Onkoloji ve Cerrahi Günleri başladı

Toplantıda farklı disiplinlerden önemli isimler bir araya getirilerek karaciğer cerrahisi, pankreas cerrahisi ve kanserleri, karaciğer nakliyle ilgili son gelişmelerin paylaşılması amaçlanıyor.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve IASGO işbirliği ile düzenlenen ‘Marmara Üniversitesi 3’üncü Uluslararası Onkoloji ve Cerrahi Günleri’ toplantısı İstanbul Maltepe’de başladı.

Yerli ve yabancı konusunda uzman birçok konuşmacının yer aldığı toplantıda çağın en önemli sağlık sorunu olan kanser hastalığı ile ilgili oluşturulabilecek çözüm modelleri tartışılıyor. İHA muhabirine açıklama yapan Kongre Başkanı Dr. Ender Dulundu, modern tıpta multidisipliner çalışmanın gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu toplantıda yurt dışından ve ülkemizden çok değerli konuşmacılarımız var. Günümüz modern tıbbında takım çalışması yani multidisipliner çalışma olmazsa olmaz. Bu anlamda Cerrahlar’ın, Onkologlar’ın Girişimsel Radyologlar’ın, Nükleer Tıpçıların bütün hekim arkadaşların hastalar üzerinde beraberce tartışıp en uygun tedaviye karar vermesi gerekiyor. Bu anlamda toplantımızın hedefi de farklı disiplinlerden önemli isimleri bir araya getirerek karaciğer cerrahisi, pankreas cerrahisi ve kanserleri karaciğer nakliyle ilgili son gelişmeleri bu tartışmalar ışığı altında beraberce paylaşmak ve genç hekim arkadaşlarımıza bu anlamda yol göstermek bütün hedefimiz bu” diye konuştu.

“Kanser hastalığı tüm yönleriyle tartışılacak”

Dr. Ender Dulundu, çağın en önemli sağlık sorunu olan kanser hastalığının da toplantıda tüm açılarıyla tartışılacağını belirterek, “Karaciğer kanserleri ve pankreas kanserleri de yine sıklıkla görülen kanserlerden biri tabi bunun altında pek çok faktör yatıyor. Günümüz sıkıntılarından bir tanesi aşırı kilo, diyabet bunlar karaciğer kanserlerinin altında yatan önemli sebeplerden biri. Yine hepatitler, sarılıklar bunlar da önemli faktörler. Tabi kanser geliştikten sonra da kemoterapi ya da cerrahi yaklaşımlar önemli oluyor. Bütün bunlar tüm açılarıyla değerlendirilecek” dedi.

Yerli ve yabancı konusunda uzman birçok konuşmacının yer aldığı 3’üncü Uluslararası Onkoloji ve Cerrahi Günleri 5 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek. Toplantıda çağın en önemli sağlık sorunu olan kanser hastalığı ile ilgili oluşturulabilecek çözüm modelleri tartışılıyor.