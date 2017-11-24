4 yılda 65 bin kitap okudular

Esenler Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediği yemekli toplantıda’Bir Kitap Bir Dünya’ projesikapsamında görev alan öğretmenleri ağırladı. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 8 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. Yusuf Zeren, Esenler İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Sert de katıldı.

Karanlık gidişe aydınlık duruşlu nesiller

Hep birlikte yenilen yemeğin ardından konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sözlerine, "21. yüzyılın ilk yarısında yapılan savaşlarda çok sayıda çocuk öldü ve ölmeye devam ediyor. Öğretmenler olarak siz, bu karanlık gidişe karşı aydınlık duruşu olan nesiller yetiştirmelisiniz. Bu medeniyetin temsilcileri olarak kendi değerlerimizi çocuklarımıza anlatmalıyız" ifadeleriyle başladı.

"Kapı kapı gezerek gençlerimizle konuşacağız"

Esenler Belediyesi’nin, tüm Esenlerli gençlere ulaşacağı bir projeden bahseden Göksu, "Yakın zamanda hayata geçireceğimiz bir proje ile 2 yıl boyunca, 40 ile 60 kişi arasında değişecek ekibimizle, Esenler’de kapı kapı gezeceğiz ve tüm evlere gideceğiz. Gençlerimize; tarihi, medeniyeti, şehri, komşuluğu, akrabalığı, insanlık değerlerini anlatacağız. Evine gitmediğimiz, kendisiyle merhabalaşmadığımız hiçbir gencimizi bırakmayacağız" diye konuştu.

Hedef 84 bin kitap

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ilçe genelindeki öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hayata geçirdiği ‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesi hakkında da konuşan Göksu, "Proje kapsamında, 295 öğretmen, 295 gruba kitap okuttu. 4 yılda, 8 bini aşkın öğrenci tarafından 65 bin kitap okunmuş bugüne kadar. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar okunacak kitap sayısı ise 84 bin. Bu projede gönüllü olarak yer alan ve çocuklarımıza kitap okuma sevgisi kazandıran siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmene ve öğrenciye tarih-kültür gezileri

Göksu, Esenler’deki tüm lise öğrencilerine yönelik Bursa, Edirne, Konya, Bilecik gezilerinin yanı sıra ilçede görev yapan tüm öğretmenlere talep ettikleri şehirler doğrultusunda tarih ve kültür gezileri düzenleyeceklerini açıkladı.

Bir kitap, bir dünya kazandırıyor

Teknolojiyle beraber kitaplardan uzaklaşan çocuklara kitap sevgisi kazandırarak onları bir araya getirmek amacıyla oluşturulan ’Bir Kitap Bir Dünya’ projesi kapsamında, öğrenciler her ay en az bir kitap okuyorlar. Gönüllü öğretmenler de öğrencilerle okudukları kitapların kritiğini yapıyorlar. Kitap okumaya teşvik etmek ve motivasyonlarının arttırılması için öğrencilere yönelik kültürel ve sosyal geziler de düzenleniyor. Öğrenciler katıldıkları gezilerde hem eğleniyorlar, hem de gezdikleri yerlerde kitap okuma etkinliğini gerçekleştiriyorlar. Proje kapsamında kitap okuyan öğrenciler bugüne kadar; 1453 Panorama Tarih Müzesi, Emirgan Parkı, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Boğaz Turu, Miniatürk gezisi gibi sosyal ve kültürel gezilerle, öğretmenler ise Bursa, Bilecik, Konya ve Balkanlar gezilerine katılma hakkı kazandılar.