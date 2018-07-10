Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, Yurttaş Holding’in Birlikte Kalkınma Projesi (BİRKAP) kapsamında konut sahibi olup oturmaya başlayanların, 72 ay daha kira öder gibi ayda bin 500 TL ödemeye devam ettiklerinde tapularını alabileceklerini söyledi.

Yurttaş, “Dar ve orta gelir düzeyine sahip olanlara yönelik başlattığımız kampanyaya katılanlar bütçelerine uygun olmak üzere ülke genelinde istedikleri her yerde konut sahibi olabileceklerdir. 10 bin TL peşin ve ayda 640 TL ödemek suretiyle 4 yılda konut sahibi olma imkanı sunuyoruz” dedi.

Yurttaş,30 Temmuz tarihine kadar talep topladıklarını, sınırlı sayıda kontenjan için kendileri ile irtibat kurulmasının yeterli olacağını kaydetti.