40. kez düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleşti

Bu yıl ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul' sloganıyla koşulacak 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nun 40'ıncısı ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul' sloganı ile 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan, dünyanın kıtalararası tek maratonu olma özelliğini taşıyan maratona bu yıl 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu ve yüz binlerce İstanbullu katılacak.

Maratonun basın toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un katılımı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Abdulhalim Aksu: “Dünya çapında bir marka”

Spor İstanbul olarak 1989 yılında maratonu devraldıklarını belirten Abdulhalim Aksu, “42 spor tesis, 25 branş, 2465 personel ile İstanbul'a hizmet veriyoruz. Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan, dünyanın kıtalararası tek maratonu olma özelliğini taşıyan maratonu 7 senedir altın kategoride koşuluyor. 30 bin çipli sporcu ve yüzlerce İstanbulluyu misafir edeceğiz. Binlerce görevli, 60'dan fazla kurum ve sponsorlarımız birlikte gerçekleştirdiğimiz dünya çapında bir marka. Maratona sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul' sloganı ile koşulacak. 3313 katılımcı ile son yılların yabancı katılımcı sayısı bakımından çok üzerinde bir sayıya ulaştık” diye konuştu.

Fatih Çintimar: “Maraton ülkelerin tanıtımı için önemli bir yarış çeşididir”

Maratonun sadece bir spor organizasyonu olmadığını ifade eden Fatih Çintimar, “Maraton ülkelerin tanıtımı için, spor kültür için etki alanı olan yarış çeşididir. Maraton spor organizasyonları içerisinde en büyüklerinden biri. Maratonu bir yarış olarak düşünmemek lazım. Ekonomik katkı açısından önemli bir etken. İki hafta önce New York maratonda getirisi 415 milyon Dolar. İstanbul'da koşulacak maratona 20 bine yakın kişinin dışarıdan geldiği düşünürsek ciddi bir ekonomik getiri olacaktır” şeklinde konuştu.

Cemil Boz ise İstanbul Maratonu'nun dev bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, maratonun tüm dünyada adından söz ettiren prestijli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Heyecanlı olduklarını aktaran Engin Aksoy, “Hizmet yatırımlarımızın dışında sosyal yatırımlar da yer tutuyor. Bunlardan biri de İstanbul Maratonu. 2012 yılından beri sponsoruz. 12. kez maratonu Vodafone İstanbul Maronu olarak koşulacak. İstanbul'un Avurpa'da tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim En büyük katkılarımızdan bir iletişim desteği” değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Uysal : “Maratonun önümüzdeki dönemde dünyada ilk sıralara yükseleceğine inanıyoruz”

İstanbul Maratonu'nun bu yıl 40. kez yapılacağını hatırlatan Mevlüt Uysal, “Bu maratonu başlatanlara teşekkür borçluyuz. İstanbul Maratonu amatör bir şekilde devam ederken Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda ilk defa 1995 yılında Uluslararası Maraton Birliği'ne üye yapmış. 2012 yılına kadar gümüş kategoride devam etmiş ve organizasyonun güzelliği 2012 yılından itibaren altın kategoride koşulmaya başlamış. Son 7 yıldır Vodafone İstanbul Maratonu olarak yapılıyor. Şu anda Avrupa'da 17. sırada. Emek vermeye, dünya sporcuları ilgi göstermeye devam ettikçe sıralamada yerini yükseltecektir. 5-10 yıl içerisinde Avrupa'da ilk 3'lerde ilk 5'lerde oluruz. Dünyada bir kıtadan bir kıtaya koşulan bir maraton yok. Önümüzdeki dönemde dünyada ilk sıralara yükseleceğine inanıyoruz. İnşallah bu yılda 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Bu maraton İstanbul'un marka değerini, dünyandaki tanınırlığını attırdığı kadar insanlarımızın spora ilgisini de arttıracak” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına poz verildi.