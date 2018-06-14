Çetenin bir üyesinin eski adliye çalışanı zabıt katibi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy’de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 2b arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerlerine geçirip satmaya çalışan şebeke, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda 3 kişi yakalandı. Operasyonda eski adliye çalışanı zabıt katibi olduğu öğrenilen O.Y ile birlikte A.C. ve C.E isimli şahıslar 12 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.