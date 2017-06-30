Mehmet İlteber Bahadır, 40 yaş üstü gıda takviyeleri kullanımının, erkeklerde ve kadınlarda cinsel yetersizliklerin sebebi olduğunu öne sürdü.

40 yaş üstü gıda takviyeleri üzerine önemli bilgiler veren Mehmet İlteber Bahadır Fitoterapinin önemini vurguladı. “Fitoterapi kelime manasıyla bitkisel tedavi anlamına gelmektedir. Buralarda kullanılan bitkilere tıbbi bitki adı verilmektedir. Kronik hastalıklarda fitoterapi, destek ve tamamlayıcı amacındadır” diyen Bahadır, “40 yaş üstü gıda takviyeleri çok geniş bir yelpaze çeşitliliğine sahiptir. 40 yaş insan hayatında bir bakıma dönüm noktası diyebiliriz. 40 yaşındaki bir insan artık çocukluk, gençlik ve orta yaş dönemini bırakıp yavaş yavaş fiziksel gerileme yani yaşlılık dönemine adım atmaya başlar” diye konuştu.

Bu dönemle birlikte insan vücudunda pek çok fiziksel çöküntü ve buna bağlı olarak da çok ciddi hastalıklar ortaya çıkacağını belirten Bahadır buna bağlı oluşan hastalıklar üzerinde durdu.

Bahadır şunları kaydetti: “Fiziksel çöküntü ile başlayan bu dönemde başlayan hastalıkları sayacak olursak bunun en başında dünyada yüzde 40 gibi en büyük ölüm oranını oluşturan kalp-damar hastalıkları, yine 40 yaş üstü damarsal kaynaklı cinsel yetersizlikler, iktidarsızlık, yine 40 yaş üstü diz eklem kireçlenmeleri, bel boyun fıtıkları, romatizmal vücut ağrıları, şeker intoleransı, şeker hastalığı, kanser, senilakrofi, mental gerileme, demans, alzaymır gibi hastalıkları sayabiliriz”.

“40 yaş üstü cinsel iktidarsızlık veya yetmezlik damarsal kaynaklıdır”

40 yaş üstü cinsel fonksiyon bozuklukları, üzerine açıklamalarda bulunan Mehmet İlteber Bahadır, “40 yaş üstü cinsel iktidarsızlık veya yetmezlik damarsal kaynaklıdır” diye konuştu. Bahadır şöyle devam etti: “Nasıl saçlarımız beyazlıyor, yüzümüzde kırışıklıklar oluyorsa erkeklerde 40 yaş üstünde mutlaka ve mutlaka az veya çok cinsel yetmezlikler ortaya çıkar. Bu bende yok veya eşimde yok demeyin. Maalesef doğal yaşlanmanın bir sonucu olarak hepimizde var. Bunun en önemli kanıtı bizi izleyen tüm izleyicilerimizde vücutta nitrik oksit seviyesinin düşmesidir. Nitrik Oksit özellikle sinyal molekülü olarak görev yapar ve vücut fonksiyonları için çok önemlidir. Nitrik Oksit damarların iç yüzeyinde endotal hücreleri tarafından üretilirler. Bu damar altındaki düz kas artışına ve düz kasların kapasitelerinin artmasına neden olur. Böylece damarlar genişler ve rahatlar. Güçlü bir vazadilatör olarak görev yapar. Damar içlerinin teflon gibi kaymasını sağlar”.

Nitrik Oksit üretimi azaldıkça vücut performansı ve cinsel performans düşeceğini belirten Mehmet İlteber Bahadır, “Özellikle bayanlarda yüzde 65’e varan bir düşme, erkeklerde ise yüzde 40 oranında ciddi cinsel problemler ortaya çıkar. Cinsel sertleşme bozukluğunda kullanılan pek çok ilaç enzimleri bloke ederek nitrik oksit seviyesinin yok olma süresini kısa süreliğine uzatır. Fakat vücutta yeteri kadar Nitrik Oksit yoksa bunlar yetersiz kalır. Asıl önemli olan Nitrik Oksit seviyesinin yükseltilmesidir” dedi.

Bu konuda hastalarını sık sık uyardığını dile getiren Bahadır, “Yine merdiven altı üretilen, marketlerde ve benzin istasyonlarında sıkça karşılaştığımız kontrolsüz kullanılan cinsel performans ürünleri bugün pek çok kişinin gece saatlerinde kalp krizi geçirmesini önemli kaynaklarından birisidir. Arginin Aminoasidi vücutta Nitrik Oksit seviyelerini yükseltir. Sadece cinsel problemler değil Arginin Aminoasidi ile mental yorgunluk, unutkanlık, Alzaymır, vücutta halsizlik, yorgunluk, hareketlerde yavaşlama, yaşlılık zayıflaması gibi tüm rahatsızlıklarında önüne geçilmiş olur” diye konuştu. “Gıda takviyelerinin gerçekten de yan etkileri oldukça azdır” diyen Bahadır, “Hem kadın hem de erkekte cinsel problemlerde Nitrik Oksit seviyesi en önemli etkendir” ifadelerini kullandı. 40 yaş üstü erkeklerde belirgin olarak en az yüzde 40, kadınlarda ise yüzde 65’e varan bir azalma olacağını söyleyen Mehmet İlteber Bahadır, “El-Arginin Aminoasidi takviye olarak alındığında Nitrik Oksit üretimi çok kolay ve hiçbir yan etkisi olmadan arttırılarak yüzde 100’e yakın bir oranda sağlıklı bir cinsel hayata kavuşulabilir” dedi.