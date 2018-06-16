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16 Haziran 2018 10:10

40 yıldır denizde bayramlaşıyorlar

"Sarayburnu Fatihleri" isimli yüzme grubu yaklaşık elli kişi ile birlikte bayramı İstanbul Boğazının serin sularında kutladı.

40 yıldır denizde bayramlaşıyorlar

16 Haziran 2018 10:10


İstanbul Sarayburnu’nda Sarayburnu Fatihleri isimli yaklaşık elli kişilik bir grup, bayram kutlamasını denizde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 yıldır bu geleneği sürdüren grup yaz kış demeden her bayram, bayramlaşmak için Sarayburnu’nda bir araya geliyor. İlk olarak toplu kahvaltı yapan grup daha sonra kendilerini boğazın serin sularına bırakıyor. Grup adına basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yüksel Sönmez bu geleneğin yaklaşık 40 yıldır devam ettiğini belirterek, “İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz. Biz Sarayburnu Fatihleri geleneksel olarak hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nın ikinci günü bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bu geleneğimiz yaklaşık 40 yıldan bu yana devam ediyor. Biz Sarayburnu Fatihleri olarak yaz kış demeden senenin 365 günü burada denize giriyoruz. Biz çok mutluyuz 50 kişilik bir grubumuz var kar da yağsa güneş de olsa buradayız güzel bir beraberliğimiz var” diye konuştu.




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