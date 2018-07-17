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17 Temmuz 2018 12:10

400 lise öğrencisine burs olanağı

LGS’de istediği liseye yerleşemeyen 400 öğrenciye koşulsuz yüzde 50 burs desteği vereceğini açıklayan Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, öğrencilerin istemedikleri okullarda başarı oranının düştüğünü ve bu durumun öğrencilerin gelecek yaşamında olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

400 lise öğrencisine burs olanağı

17 Temmuz 2018 12:10



1 milyondan fazla öğrenci, Haziran ayında yapılan Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girerek hayalindeki liseye yerleşebilmek için ter döktü. Tercih sıralamasında yaşanan kararsızlık ve yapılan hataların, birçok öğrencinin istediği okullara girmesine engel olabileceğine değinen Ahmet Çevik, gençlerin yaşadığı hayal kırıklıklarının önüne geçmeyi planladıklarını belirterek, “2018-2019 eğitim-öğretim yılında istediği okula yerleşemeyen 400 öğrenciye yüzde 50 burs vereceğiz” ifadelerini kullandı.



“Bu burs 4 yıl boyunca devam edecek”



Bu yıl sınava giren 1 milyon öğrencinin oldukça stresli ve yoğun bir dönem yaşadığını belirten Çevik, akademik başarının, öğrencilerin hayattaki diğer tüm sosyal ve psikolojik durumunu etkilediğini belirtti. Öğrencilerin, istemedikleri okullarda başarı oranının düştüğünü ve bu durumun öğrencilerin gelecek yaşamında olumsuz etkiler oluşturduğunu söyleyen Çevik, “Bu durumun önüne geçmek için istediği okula yerleşemeyen öğrencilerimize yüzde 50 oranında burs vermeye karar verdik. 400 kişilik kontenjan belirlediğimiz bu burs 4 yıl boyunca devam edecek ve dünya standartları üzerinde eğitim yapan Bilgi Koleji gençlerini en iyi şekilde geleceğe hazırlayacak. Yeni eğitim yılında çocuklarımıza ve velilere en güzel destek kampanyasını başlatan kolej olmaktan dolayı oldukça mutluyuz” dedi.



Türkiye’de okulu sevmeme oranının yüzde 75 olduğuna değinen Çevik, “Bu oranı yüzde 100 memnuniyet ve okul sevgisine dönüştürmek en büyük hedeflerimizden biri” şeklinde konuştu.




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