40'ıncı İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Maratonu nedeniyle Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 11 Kasım Pazar günü “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” temasıyla düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'nda bazı yollar geçici süre ile trafiğe kapanacak.

Parkur güzergâhları ve bu güzergâhlara çıkan tüm yollar kapalı olacak

Parkur güzergâhları ve bu güzergâhlara çıkan tüm yollar, yarış sabahı saat 05.00 ile 14.30 arasında trafiğe kapalı olacak. Katılımcılar, göğüs numaralarını göstererek İETT'den, metrolardan, hafif metrolardan, tramvaylardan, deniz otobüslerinden ve şehir hatları vapurlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Yarış sabahı maraton (42 km), 15 km ve 10 km sporcularını start noktalarına taşıyacak otobüsler Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00 - 07.30 saatleri arasında hareket edecek.Halk koşusu sporcularını start noktasına taşıyacak otobüsler ise Mecidiyeköy'den 07.30 - 08.20 saatleri arasında hareket edecek.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında sabah 08.45 itibari ile ilk startın verileceği yarışta, 15 dakika aralıklarla 4 ana kategoride gerçekleşecek koşuların startları verilecek. Vodafone İstanbul Maratonu'nda maraton (42,195 km) koşusu Sultanahmet'te, 15 km koşusu Yenikapı'da,10 km koşusu Eminönü'nde, Halk Koşusu (8 km) ise Vodafone Park'ta sona erecek.Yarışların start saatleri ise, 08.45 tekerlekli sandalye yarış startı,09.00 42K Yarış Startı,09.15 15K yarış startı,09.30 10K yarış startı,09.45 8K halk koşusu yapılacak.

Araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde:

Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak'tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri trafiğe kapalı tutulacak.

AKOM'da kurulacak özel bir ekip maratonu izleyecek

Maraton aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip edilecek ve oluşturulacak kriz masası ile yaşanması muhtemel olumsuzların önüne geçilecek. AKOM'da kurulacak özel bir ekip maratonu izleyip gerekli tedbirleri alacak.