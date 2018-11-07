40'ncı İstanbul maratonu spor fuarı yarın açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek 40'ıncı İstanbul Maratonu'nun heyecanı spor fuarında başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı ve en çok ziyaret edilen spor fuarı, 8-10 Kasım tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” sloganıyla 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek 40'ıncı İstanbul Maratonu'na sayılı günler kaldı. Maraton heyecanı her yıl olduğu gibi yine “Maraton ve Spor Fuarı”nda başlayacak. “Türkiye'nin En Spor Fuarı” sloganıyla düzenlenen spor fuarı bu yıl 8-10 Kasım tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı) gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en kapsamlı ve en çok ziyaretçi ağırlayan spor fuarında, ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratonlar, master kulüpler, sivil toplum kuruluşları yer alacak.

Gelenekten geleceğe spor, fuarda olacak

Gelenekten Geleceğe Spor teması kapsamında, Ata sporlarına tekrar hayat veren Dünya Etnospor Konfederasyonu etkinlikleri ile dijital çağın getirisi e-spor etkinlikleri ilk kez tek bir çatı altında bir araya gelecek.

Maraton ve Spor Fuarı'nda katılımcılara bir çok spor dalını tanıtılırken, Kuşak Güreşi, Mas Güreşi Mangala ve Aşık Oyunu gibi etnospor dallarında birebir uygulamalı eğitimler verilecek. Katılımcılar, teknoloji alanlarında çeşitli WR destekli oyun simülasyonları, drone yarışları, drone simülatörü, zayıflama ve spor aletlerinde yeni teknoloji ve trendleri deneme imkanı bulacaklar.

‘Türkiye'nin En Spor Fuarı' etkinlikleri içerisinde Drone Kodlama Eğitimleri, 3 Boyutlu Tasarım, 3D Kalemle Yetenek Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Tasarım Yarışmaları da ücretsiz yapılacak. Drone eğitimi için kayıtlar önceden alınacak; katılımcılar kayıt olmak için www.marathonexpo.istanbul adresini ziyaret ederek on-line kayıt olabilecekler.

Fuara özel indirimli alışveriş

Fuar içerisinde kurulacak özel alışveriş alanında, ünlü spor markalarının spor fuarına özel indirimli fiyatları ile alışveriş yapılabilecek. Spor ayakkabıları, tişörtler, eşofmanlar, spor çantalar ve daha birçok spor giyim ürünleri ve ekipmanları alışveriş alanında sporseverleri bekliyor olacak.

Fikir maratonu ile özgün fikirler yarışacağı

Spor, girişimcilik ve teknolojiyi bir araya getiren, “Takımını Kur Fikrini Bul” sloganıyla düzenlenen Spor İstanbul Fikir Maratonu'nda (Ideathon) mobil uygulamalar, yapay zeka veya web platformları gibi araçları kullanarak geliştirilen özgün spor fikirleri yarışacak. www.marathonexpo.istanbul adresinden, Fikir Maratonu katılım koşulları öğrenebilirken, ayrıca ücretsiz on-line kayıt da yaptırılabiliyor.

40'ıncı yıla özel müze ile tarihte yolculuk

İstanbul Maraton'un 40'ıncı yılını kutlayacağı 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 40'ıncı İstanbul Maratonu öncesi, Maraton ve Spor Fuarı'nda kurulacak Maraton Müzesi ile katılımcılar maratonun 40 yıllık tarihinde gezintiye çıkma fırsat bulacaklar. Ayrıca katılımcılar maraton başlangıç ve bitiş noktalarının canlandırıldığı görseller önünde ve maratonun da geçtiği yollardan olan İstanbul'un tarihi mekanlarının minyatürleri ile hatıra fotoğrafı çektirebilecekler.

Ünlü sporcularla söyleşilerin de gerçekleştirileceği fuarda, spor ve sağlık üzerine çeşitli eğitimler düzenlenecek. Ayrıca sahne şovları, görsel ve sportif aktiviteler fuar süresince katılımcılara hareketli anlar yaşatacak. #türkiyeninensporfuar#ı hashtagi ile fuar paylaşımları sosyal medyadan takip edilebilecek.

40'ıncı İstanbul Maratonu ve Spor Fuarı ile ilgili güncel bilgilere www.maraton.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.