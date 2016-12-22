4.5G ile Türkiye’nin indirme hızı ortalaması yüzde 206 arttı

Turkcell, dünya çapında internet bağlantı hızını ölçümleyen Speedtest uygulamasını kullananlar tarafından gerçekleştirilen testlerde Türkiye’nin en hızlısı olduğunu açıkladı.

Turkcell, Türkiye’nin mobil internet hız ortalamasını yukarılara taşımayı başardığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; dünyada internet bağlantı hızını test eden Speedtest’in geliştiricisi Ookla tarafından yayınlanan Türkiye raporu, 4.5G ile Türkiye’nin mobil internet indirme hızının bir önceki yıla göre yüzde 206 arttığı, Turkcell’in hızının en yakın rakibinden yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğu belirtildi. Mobil internet hız ortalaması üçüncü sıradaki operatörün ise yaklaşık 2 katı olduğu belirtilen şirket, Türkiye’nin yükleme hız ortalamalarının da yine bir önceki yıla göre yüzde 580 oranında yükseldiği kaydetti.

Ookla’nın geliştirdiği Speedtest uygulamasına ait web sitesinde yayınlanan Türkiye Pazarı Raporu’na göre, Turkcell’in mobil internet kullanıcılarının ortalama indirme hızı 38.8 Mbps, yükleme hızı ise 16.9 Mbps’ye ulaştığı bildirildi. İkinci sıradaki operatörün indirme ortalaması 30.18 Mbps olurken, son sıradaki operatörün hız ortalaması ise 19.13 Mbps olarak açıklandı.

Sezgin: "Amacımız hız ortalamasında da Türkiye’yi birinci yapmak"

Hem mobil hem de sabit internette Türkiye’nin en yüksek hız ortalamalarına ulaşmış olmanın kendileri için sürpriz olmadığını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, "1 Nisan’dan beri dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birisini Türkiye’ye kurduğumuzu söylüyoruz. Şimdi bu altyapının sadece 6 ayda Türkiye’deki hız ortalamalarını ne kadar yukarı taşıdığını bu bağımsız rapor ile görmüş olduk. Bu rapor hem mobilde hem de fiberde Turkcell’in farkını çok net gösteriyor. Bundan sonra da altyapı tarafındaki çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. İnanıyorum ki 4.5G’de aktif kullanıcı sayısı arttıkça, fiberde daha fazla eve ulaştıkça Turkcel’in ve Türkiye’nin hız ortalamaları da yükselmeye devam edecek. Ülkemizin dünyanın mobil internet hız ortalaması en yüksek ülke olması için Turkcell olarak üzerimize düşeni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Rapora göre, 2016 yılının ikinci ve üçüncü çeyrek sonuçları değerlendirildiğinde Turkcell’in Türkiye’nin en büyük 5 ili İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da da en hızlı operatör olduğu ve iller arasında Turkcell’in en yüksek mobil indirme ortalaması bakımından Bursa’nın 41.46 Mbps ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Yükleme hızı ortalamasında ise Ankara 18.09 Mbps’lik ortalamayla birinci oldu belirtilirken; sabit internet kullanımındaki hızlara bakıldığında da en hızlı servis sağlayıcı olan Turkcell Superonline’ın indirme hız ortalaması 48.01 Mbps olduğu, yükleme hız ortalaması ise saniyede 8.40 Mbps ile en yakın rakibinin iki katından daha yüksek durumda olduğu açıklandı. Sabit internet hızı istatistiklerinde de 4 milyon 200 binden fazla kullanıcı tarafından yapılan hız testleri baz alınarak ortaya çıkartıldığı, ayrıca Turkcell Superonline’ın Türkiye’de eve kadar 1000 Mbps hız sağlayan ilk şirket olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada, raporun sonuçları Türkiye’nin her köşesinde 3 milyon 220 binden fazla kullanıcının, 4.5G uyumlu cihazlarından hem 4.5G hem de 3G şebekelerine bağlı oldukları sırada yaptıkları hız testlerinin sonuçları analiz edilerek hazırlandığı, Türkiye’nin, genel hız ortalaması şimdiden İsveç ve ABD gibi birçok ülkeyi de geçerek indirme hızında dünyada 16’ncı sıraya, yükleme hızında ise 9’uncu sıraya yükseldiği belirtildi.