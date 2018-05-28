46 federasyondan Euroleague’e kınama

Yerel Basketbol Federasyonları, toplantıda, diğer birçok konu ile birlikte, Euroleague Ticari Varlıkları’nın (ECA) son dönemdeki kararlarını ve bu kararların Avrupa basketbolunu nasıl etkilediklerini tartıştı. Toplantı sonrası milli takımların ve ulusal basketbolun önemini vurgulayan, ayrıca Euroleague’in son dönemdeki eylemlerini kınayan kararlar FIBA tarafından yayınlandı.

Yerel Basketbol Federasyonları, toplantıda, diğer birçok konu ile birlikte, Euroleague Ticari Varlıkları’nın (ECA) son dönemdeki kararlarını ve bu kararların Avrupa basketbolunu nasıl etkilediklerini tartıştı. Toplantı sonrası milli takımların ve ulusal basketbolun önemini vurgulayan, ayrıca Euroleague’in son dönemdeki eylemlerini kınayan kararlar FIBA tarafından yayınlandı.

Yerel Basketbol Federasyonları şu kararları oy birliği ile kabul etti:

- Taraftarları biraraya getirmek, basketbolun popülaritesini artırmak ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak için milli takımların benzersiz gücünün altı çizildi.

- Avrupa spor piramidinin bir parçası olarak ulusal şampiyonaların önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

- Basketbolun yönetim organı olan FIBA’nın kararlaştırdığı dünya çapındaki takvim doğrultusunda kulüp ve milli takım müsabakalarının uyumlu bir şekilde bir arada yürütülmesindeki gereksinime dikkat çekildi.

- Euroleague’in maçlarını, FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası Elemeleri ile aynı gün ve saatte düzenleyerek, sporcuları adaletsiz bir duruma ve etik dışı ikilemlere sürüklemesi kınandı.

- Oyuncuları milli takımlara gönderme görevini yerine getiremeyen ve dolayısıyla müsabaka sonuçlarını uygunsuz biçimde etkileyen Euroleague kulüplerinin faaliyetleri reddedildi.

- Kulüp müsabakalarındaki yükselme/küme düşme kurallarının önemi vurgulanarak, Euroleague’in kapalı sisteminin aksine, her bir kulübün kendi ulusal spor performansına göre en üst düzey uluslararası organizasyonda yer almasını sağlamanın gerekliliği belirtildi.

- Basketbol Şampiyonlar Ligi tarafından kabul edilen ve sportif sonuçlara dayanan ve şeffaf prosedürlere sahip olan müsabakalara katılım kriterleri onaylandı.

- Euroleague’in 1 Mart 2018 tarihli “teklifi” kabul edilemez olarak ele alındı.

- Milli takımları, ulusal şampiyonaları ve basketbol organizasyonlarının bütünlüğünü korumaya yönelik mümkün olan bütün çözümleri kullanmak konusunda herkesin hazır olduğu tasdiklendi.

- Spor Bakanları’nın geçtiğimiz günlerde Brüksel’de gerçekleşen Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi’nde yaptıkları açıklamalar kabul edildi.

- Avrupa hükümetleri ile Avrupa Birliği’nin yetkili organları, Avrupa’da ve özellikle diğer takım sporlarında spor üzerinde olumsuz bir etkisi olan Euroleague’in, milli takımlara ve Avrupa spor modeline karşı eylemlerinden sorumlu tutulması konusunda teşvik edildi.