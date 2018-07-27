Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 21:21

46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda ilk gün sona erdi

Bu yıl 46.

46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda ilk gün sona erdi

27 Temmuz 2018 21:21

düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda ilk gün geride kaldı.


Kilolarında dünyanın en iyi güreşçilerinin yer aldığı turnuvada maçlar nefesleri kesti. Bahçelievler belediyesi sponsorluğunda Hasan Doğan Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada bugün sabah seansında 57, 65, 74, 86 ve 97 kilo erkekler ve 50, 55, 59, 65 ve 72 kilo kadınlar eleme maçları yapıldı. Akşam seansında ise çeyrek ve yarı final mücadeleleri gerçekleştirildi. Bugün maç yapan milli takım sporcuları finallere yükselemedi.


Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan turnuvayı yakından takip etti. Müsabakaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’la birlikte izleyen Mehmet Baykan, tüm sporculara başarılar diledi.


Turnuvada yarın erkekler 61, 70, 79, 92 ve 125 kilo, kadınlar ise 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçlarıyla bugünkü sıkletlerin finalleri yapılacak. 46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası pazar günü yapılacak finallerle sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç