46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda ilk gün sona erdi

düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda ilk gün geride kaldı.

Kilolarında dünyanın en iyi güreşçilerinin yer aldığı turnuvada maçlar nefesleri kesti. Bahçelievler belediyesi sponsorluğunda Hasan Doğan Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada bugün sabah seansında 57, 65, 74, 86 ve 97 kilo erkekler ve 50, 55, 59, 65 ve 72 kilo kadınlar eleme maçları yapıldı. Akşam seansında ise çeyrek ve yarı final mücadeleleri gerçekleştirildi. Bugün maç yapan milli takım sporcuları finallere yükselemedi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan turnuvayı yakından takip etti. Müsabakaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’la birlikte izleyen Mehmet Baykan, tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvada yarın erkekler 61, 70, 79, 92 ve 125 kilo, kadınlar ise 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçlarıyla bugünkü sıkletlerin finalleri yapılacak. 46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası pazar günü yapılacak finallerle sona erecek.