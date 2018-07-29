Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası’nda Türkiye 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya ile erkekler ve kadınlarda üçüncü oldu.

İstanbul Hasan Doğan Spor Salonu’nda düzenlenen Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye erkekler ve kadınlarda üçüncü oldu. Yaşar Doğu Turnuvası’nda dün 1 altın, 5 bronz madalya kazanan milliler, bugünde 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Toplamda 9 madalyaya ulaşan Türkiye, erkeklerde 125 puanla üçüncü olurken, İran 146 puanla ikinci, ABD 150 puanla birinci oldu. Kadınlarda ise birinci 164 puan toplayan Ukrayna olurken, ikinci 151 puanla Hindistan, üçüncü ise 143 puanla Türkiye oldu.

Milliler toplamda 9 madalya kazandı

Ay-yıldızlılar turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı. Kadınlarda 72 kg Beste Altuğ altın madalya, 53 kg Aysun Erge ile 76 kg Yasemin adar gümüş madalya, 55 kg Nurife Duman ve 72 kg Neslihan Ulusoy bronz madalya kazandı. Erkekler Serbest Stilde 57 kg Süleyman Atlı, 70 kg Mustafa Kaya, 86 kg Fatih Erdin ve 97 kg Fatih Yaşarlı bronza madalya kazandı.