Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 09:20

49 yaşındaki adamı sokak ortasında kaçırdılar

Ümraniye’de 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırılan 49 yaşındaki şahıstan 20 gündür haber alınamıyor.

49 yaşındaki adamı sokak ortasında kaçırdılar

03 Ağustos 2018 09:20

Kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansırken, gözü yaşlı anne oğlundan gelecek bir haber bekliyor.


İddiaya göre, 20 gün önce Ümraniye’de Birol Sağlam (49), işine giderken evininin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırıldı. Sağlam’dan haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sağlam’ın şapka takan ve profesyonelce hareket eden 3 şahıs tarafından kaçırıldığını belirledi.


Çalışma başlatan polis ekipleri, 13 Temmuz’dan beri haber alınamayan Sağlam’ı kaçıran 3 şüpheliyi her yerde arıyor.


Birol Sağlam’ın gözü yaşlı annesi Hatice Satılmış, “Kim kaçırdı, ne yaptılar, ne istiyorlar? Burada desinler, biz şunu istiyoruz desinler. 20 gündür haber alamıyoruz, hiçbir ipucu yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum, kendimi zor tutuyorum. Evin önünden kaçırdılar. Görüntülerde gözüküyor. Bekliyoruz bugün gelir, yarın gelir diye. Bir ana ne yapabilir ki ancak gözyaşı döküyorsun. Belki bırakırlar diye onu bekliyorum. Kimin elindeyse vicdanları varsa bıraksınlar benim oğlumu. Bu yaşımdan sonra bu acıya katlanamıyorsun. Ne istiyorlarsa vereceğim. Yeter ki benim çocuğumu göndersinler. Bunların ana-babaları yok mu, ailesi yok mu? 20 gündür bir ipucuna ulaşamadık. Evde elimiz kolumuz bağlı bekliyorum. Allah rızası için bıraksınlar benim evladımı, bana göndersinler. Ne suçu varsa söylesinler” dedi.



Kaçırılma anı kamerada


Birol Sağlam’ın kaçırılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sağlam’ın sokakta yürüdüğü görülüyor. Şapkalı 3 şahsın Sağlam’ı takip ettiği kameralara yansıyor. Kamera açısından çıkan 3 şüpheli, Sağlam’ı etkisiz hale getirdikten sonra panelvan bir araca bindirerek kayıplara karışıyor. Kaçırma olayı sırasında ise beyaz renkli bir aracın sokakta takipte olduğu görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç