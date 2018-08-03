49 yaşındaki adamı sokak ortasında kaçırdılar

Kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansırken, gözü yaşlı anne oğlundan gelecek bir haber bekliyor.

İddiaya göre, 20 gün önce Ümraniye’de Birol Sağlam (49), işine giderken evininin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırıldı. Sağlam’dan haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sağlam’ın şapka takan ve profesyonelce hareket eden 3 şahıs tarafından kaçırıldığını belirledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, 13 Temmuz’dan beri haber alınamayan Sağlam’ı kaçıran 3 şüpheliyi her yerde arıyor.

Birol Sağlam’ın gözü yaşlı annesi Hatice Satılmış, “Kim kaçırdı, ne yaptılar, ne istiyorlar? Burada desinler, biz şunu istiyoruz desinler. 20 gündür haber alamıyoruz, hiçbir ipucu yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum, kendimi zor tutuyorum. Evin önünden kaçırdılar. Görüntülerde gözüküyor. Bekliyoruz bugün gelir, yarın gelir diye. Bir ana ne yapabilir ki ancak gözyaşı döküyorsun. Belki bırakırlar diye onu bekliyorum. Kimin elindeyse vicdanları varsa bıraksınlar benim oğlumu. Bu yaşımdan sonra bu acıya katlanamıyorsun. Ne istiyorlarsa vereceğim. Yeter ki benim çocuğumu göndersinler. Bunların ana-babaları yok mu, ailesi yok mu? 20 gündür bir ipucuna ulaşamadık. Evde elimiz kolumuz bağlı bekliyorum. Allah rızası için bıraksınlar benim evladımı, bana göndersinler. Ne suçu varsa söylesinler” dedi.

Kaçırılma anı kamerada

Birol Sağlam’ın kaçırılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sağlam’ın sokakta yürüdüğü görülüyor. Şapkalı 3 şahsın Sağlam’ı takip ettiği kameralara yansıyor. Kamera açısından çıkan 3 şüpheli, Sağlam’ı etkisiz hale getirdikten sonra panelvan bir araca bindirerek kayıplara karışıyor. Kaçırma olayı sırasında ise beyaz renkli bir aracın sokakta takipte olduğu görülüyor.