Nef, Çekmeköy’de 409 konuttan oluşan ikinci projesi Nef Ormantepe’nin tanıtımını da bir yıl öne çekti.

Konut sektörünün önemli firmalarından Nef, Nef Çamlıtepe ile Ekim ayında 2 günde 497 adet daire satarak rekor kırmıştı. Bu başarısını noter ile de tasdikleyen şirket; Çekmeköy’deki ilk projesi Nef Çamlıtepe’nin ardından, ikinci projesi Nef Ormantepe’yi, yoğun talep üzerine planlanan tarihten bir yıl önce satışa sundu.

Çekmeköy’de hayata geçireceği Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy projelerinin basın toplantısında konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "Proje tanıtımını takip eden ilk 90 günde yüzde 77 satış başarımızı, Nef Çamlıtepe ile sürdürdük ve son zamanların satış rekorunu kırdık. Tanımını bile gerçekleştirmediğimiz projede bu rekor bize, halkımızın ekonomiye duyduğu güvenin önemli bir göstergesi oldu" dedi.

Türkiye ekonomisinin hassas olduğu bir dönemde, böyle bir satış rekoruna imza atmış olmanın büyük moral olduğunu belirten Timur, "Emlak piyasasını canlandırdığımız ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Şimdi Çekmeköy’deki ikinci projemiz olan Nef Ormantepe’de de elimizi taşın altına koyuyoruz ve ekonomiye canlılık kazandırmak için tanıtıma özel fiyatlarla ve aynı şartlarla, planladığımızdan çok daha önce satışa çıkıyoruz. 3 projenin satışının tamamını, 4 yıllık bir süreçte bitirmeyi planlarken sanırım çok daha hızlı hareket edeceğiz. İstanbul’un tek eğitim vadisinin yanında hayat bulan bu projede aileler, öğrenciler ve profesyoneller hayal ettikleri yaşam alanına kavuşacaklar” dedi.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ise basın toplantısında, "Titizlikle ve hassasiyetle yaptığımız ve birkaç yıl süren araştırmalar sonucunda, bizim için çok değerli iş ortağı olan Nef’le bu projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

1.2 milyar TL yatırım

Toplantıda yapılan bilgilendirmede, Çekmeköy’de toplam proje değeri 1.2 milyar TL olan 3 proje, 230 bin metrekarelik arazi üzerinde gerçekleştirilecek. Nef’in bölgedeki ikinci projesi olan Nef Ormantepe’de, 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak, bahçeli, teraslı ve balkonlu farklı tiplerde 409 konut yer alıyor. Anadolu Yakası’nın Göktürk’ü olmaya aday projede yer alan biyolojik göletler ile proje çevresinde yer alan Alemdağ Ormanı, proje sakinlerine rahat bir nefes alma imkanı sunuyor.