Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 4’üncü Geleneksel Akıl ve Zeka Turnuvası, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. 375’i kurslarda eğitim gören olmak üzere toplam 500 öğrenci, mangala, nim, speed stocks, reversi ve koridor oyunları kategorisinde kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren 12 öğrenciye ödülleri ve hediyeleri Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından verildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alatepe, zeka ve akıl geliştirici oyunların önemine değinerek, “Biz bu oyunları destekliyoruz ve teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın zihni gelişimlerine büyük katkısı oluyor. Çocuklarımız boş vakitlerini de olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Velilerimize sesleniyorum. Çocuklarınızı bu tür aktivitelere teşvik edin. Onlar bizim geleceğimiz, gelişmeleri çok önemli” diye konuştu.