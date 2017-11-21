4’üncü Uluslararası Ticarete Global Bakış Konferansı tamamlandı

Dünyanın önde gelen sigorta ve finans kurumlarından Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen konferansta Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı ve Euler Hermes Grup Baş Ekonomisti Ludovic Subran konuşmacı olarak yer aldı. Sabah saatlerinde basınla bir araya gelen Ludovic Subran, akşamki konferansta iş dünyasından isimlerle Türkiye ve dünya ekonomisinin geleceği üzerine konuştu.

Ümit Boyner: "Türkiye’de bir an önce ’yapısal reform’ gündemine dönülmeli"

Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner ve Allianz Worldwide Partners Türkiye CEO’su Firuzan İşcan’ın ev sahipliğindeki konferansın açılış konuşmasını Euler Hermes Denetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner yaptı. Allianz Grubu şirketlerinden Euler Hermes’in, müşterilerinin güvenilir şirketlerle ticaret yapması adına üstlendiği bağımsız rolün, pazarı düzenleyici bir etkisi olduğunu belirten Ümit Boyner, etkinliğin, Türkiye’deki ticaretin gelişimine katkı sağlamasına yönelik temennisini paylaştı.

Boyner "Allianz’ın Türkiye’deki 3 firması, Allianz, Euler Hermes ve Allianz Worldwide Partners olarak müşteri memnuniyetini esas alan, teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılıkta öncü, toplumun yaşam kalitesini artıran markalar olmayı hedefliyoruz. Tüm iş kollarımızda sunduğumuz ürün ve hizmetlerde, müşterilerimizin deneyimlerine kulak verip, yeni normalde bizleri daha da rekabetçi kılacak yenilikçiliğe yatırım yapıyoruz. En önemli önceliklerimizden biri de teknolojiyi ve bilgiyi anlayacak, geliştirecek, kullanabilecek insan sermayesine yatırım yapmak olacak. Türkiye’de eğitimden, üretim ve Sanayi 4.0’ın önceliklerine, kısaca ’yapısal reform’ gündemine, bir an önce dönmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Ludovic Subran: "Düdüklünün basıncını azaltmalıyız"

Küresel ticarete yön veren faktörlerin ele alındığı, Türkiye’nin değişen ticari koşullar karşısında gösterdiği hızlı adaptasyon ile geleceğe yönelik ekonomik trendler ve öngörülerin paylaşıldığı konferansta Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı ve Euler Hermes Grup Baş Ekonomisti Ludovic Subran "Türkiye, fazla ısınmış bir düdüklü tencere gibi: Türk lirasının değerini kaybetmesi ve enflasyona neden olan baskılar, hem haneler hem de şirketler için yük haline geldi. 2018, düdüklü tencerenin basıncını almak için mükemmel bir yıl: Kredi pazarını ve finansal riskleri yumuşatmak, şirketlerin yatırım ve yurtdışına ihracat yapmalarını kolaylaştırmak, büyüyen Avrupa pazarına daha fazla ihracat yapmak için çok doğru bir zaman" dedi.

Türkiye’nin 2017’de sürpriz bir ekonomik performans sergilediğini kaydeden Subran, 2018 için yüzde 9 enflasyon oranıyla birlikte yüzde 3,5 seviyesinde bir büyüme beklediğini belirtti. Türk Lirası’nın euro-dolar döviz sepetine karşı değer kaybını da 2018 için yüzde 10 seviyesinde öngören Subran, 2018 yılında Türk şirketlerine yönelik 16 milyar dolarlık ek ihracat potansiyeli olduğunu söyledi.

Moderatörlüğünü gazeteci yazar Hande Demirel’in yaptığı konferansı iş dünyasından 250 isim takip etti.